Consulta les afectacions en el trànsit per les protestes dels agricultors

Jornada complicada a la xarxa viària del país. Les carreteres catalanes registren a primera hora d’aquest dimarts els primers talls i afectacions per les protestes dels agricultors contra la burocràcia i els costos desmesurats al sector. La pagesia catalana emula avui les mobilitzacions a França per la situació límit que viu el sector. En total, s’han convocat una desena de talls de carreteres i tractorades a les principals carreteres del país.

No es preveu que les principals vies sabadellenques i vallesanes pateixin grans afectacions, ja que la majoria de concentracions se situen en altres indrets del territori català. En canvi, aquells conductors que es desplacin per raons de feina o altres qüestions veuran afectacions en el trànsit habitual.

Així, les concentracions dels productors de Ponent tenien previst tallar l’A-2 als voltants de la Fondarella, mentre que els de Girona es dirigiran cap a l’AP-7 a l’alçada de Medinyà. La mateixa autopista quedarà amb la circulació interrompuda a Santa Perpètua de Mogoda i a Montblanc. Es preveuen talls a Vic i a Parets del Vallès (C-17) i a Sant Fruitós del Bages (C-25 i C-16). A les Terres de l’Ebre hi haurà concentració a la N-340 a l’Aldea i marxes lentes des de Móra d’Ebre fins a Gandesa. També hi haurà a contracions a la N-260 a la Seu d’Urgell. Una altra de les carreteres inclosa en les mobilitzacions és la C-13 a Sort. Alguns dels talls ja estaven en marxa des de primera hora del matí.

Amb tot, la jornada en clau vallesana presenta també més problemes del que és habitual. Per exemple, a l’AP-7, on un vehicle avariat aa Sant Cugat del Vallès talla un carril en sentit nord i provoca cua de 3 km des del Papiol. Una situació similar s’ha viscut a l’altura de Cerdanyola del Vallès, on l’avaria d’un vehicle ha deixat cues en sentit sud, segons Trànsit.