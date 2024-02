Casos de mutilació genital femenina a casa nostra

La mutilació genital femenina (MGF) no és una realitat aliena a casa nostra. De fet, els Mossos d’Esquadra van detectar el 2023 els casos de tretze nenes -dotze menors- que podien ser víctimes de mutilació si viatjaven al país d’origen de la família. En total, a més, es van presentar nou denúncies a Catalunya per aquesta qüestió, algunes amb més d’una nena afectada i que s’han rebut des de diversos punts del territori. Quatre han arribat a la regió Metropolitana Nord, que integra l’àrea bàsica policial de Sabadell i la resta de municipis del Vallès Occidental. La majoria del conjunt de casos al país van arribar des de l’àmbit educatiu.

Aquest 6 de febrer es commemora el Dia internacional de tolerància zero amb aquesta forma de violència contra les dones. La mutilació o ablació genital femenina és un procediment que es realitza a una dona o a una nena amb l’objecte d’alterar o lesionar els seus òrgans genitals sense que existeixin raons mèdiques que ho justifiquin. Gairebé sempre implica l’extirpació parcial o total dels genitals externs. Una violació dels drets humans fonamentals de les nenes i les dones que encara es produeix a diferents parts del món.

Les migracions suposen que el tema arribi fins al nostre entorn. Per exemple, Sabadell té al voltant de 800 dones provinents de països on es practica la mutilació genital femenina (MGF), segons un estudi de la Fundació Wassu UAB presentat fa poc més d’un any.

L’impacte en les dones

Les dones que han patit la MGF també poden tenir problemes crònics de salut, com cicatrius, menstruacions i relacions sexuals molt doloroses, dificultats per quedar-se embarassades i complicacions en el part. Tot això també pot comportar problemes psicològics i de baixa autoestima en prendre consciència que els genitals els han estat mutilats. Algunes nenes, sobretot les més grans, tenen estrès posttraumàtic.

Des de l’atenció primària s’intervé quan es visita una dona que va ser mutilada. Les metgesses de família n’exploren el grau d’afectació i els ofereixen tractament i suport. Des del 2015, el sistema sanitari públic té un circuit per a la cirurgia reconstructiva de les dones residents a Catalunya que han patit una mutilació, amb una unitat mixta de Ginecologia i Cirurgia plàstica de l’Hospital Clínic. Des d’aleshores, s’han fet 53 operacions.