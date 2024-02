Les dificultats de ser pares: “Costa trobar el moment, el mercat laboral és molt inestable”

Els naixements a Sabadell es troben en retrocès des de l’any 2008: a Sabadell han nascut 1.643 sabadellencs el 2022, segons els darrers registres disponibles, unes mínimes de rècord.

“Tindrem ara un nadó perquè, esperant el moment idoni, veiem que no arriba. Esperava realitzar-me professionalment, però en tinc 29 i això encara no ha arribat”. L’Ana Rodríguez i el Jordi Loriente han decidit llançar-se a la piscina moguts per la il·lusió i el desig de formar una família, després de valorar els pros i contres: “El nivell de vida ha pujat, no tenim pis de propietat, hi ha por a perdre la feina…”, enumeren.

El moment perfecte no existeix”, destaca. Una situació similar plantegen l’Elisabet Venque, de 29 anys, i l’Adrià Rodríguez: “El que més frena és disposar d’habitatge i una certa base econòmica. Si no, no pots plantejar-te res”, exposa Rodríguez.

“Després cal afegir la conciliació laboral”, apunta. “Ja sabem que no ens sobraran els diners, amb tot el que paguem, el preu de l’habitatge i els sous actuals, els joves som pobres”, afegeix Venque, que lamenta que “la maternitat s’ha desnaturalitzat molt, preocupa la nul·la conciliació laboral”. “La lactància és a demanda fins al sisè mes, però al quart ja tornes a la feina”, afegeix.

Mares als 32,6 anys

El cas de l’Ana i el Jordi i de l’Elisabet i l’Adrià està fora de les estadístiques: les dones catalanes són mares als 32,6 anys, de mitjana. Els investigadors ho tenen clar: la conjuntura socioeconòmica afecta directament a la natalitat. “La gent jove està esperant temps favorables per tenir fills”, sosté Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB. És per això que es retarda l’edat de maternitat o alguns ho deixen córrer.