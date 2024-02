Els Mossos i la Policia Nacional estan portant a terme des de primera hora d’aquest dimecres un dispositiu a l’àrea de Barcelona contra un grup criminal investigat per delictes contra el patrimoni. Agents dels dos cossos estan fent entrades i escorcolls a Barcelona i Montcada i Reixac, segons han informant fonts policials.

Hi participen la Unitat d’Investigació d’Horta-Guinardó, el grup de multireincidents de la DIC de Barcelona i el grup de Policia Judicial de la Policia Nacional de Sant Adrià de Besòs. L’operatiu està enfocat tant a la delinqüència multireincident com a una més especialitzada que actua a la ciutat. S’ha activat també la unitat canina per buscar diners en efectiu. La investigació està sota secret de les actuacions.