El Cercle Sabadellès 1856 és l’epicentre del millor pàdel estatal

Les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 estan preparades per acollir, a partir d’aquest divendres, el Campionat d’Espanya absolut per equips de pàdel de Primera categoria. Un esdeveniment de màxim nivell que reunirà les millors raquetes estatals en categoria masculina i femenina.

L’organització del club sabadellenc ho té tot a punt, però també està molt pendent del cel. La previsió de pluja per aquest divendres a Catalunya, gairebé del cent per cent, pot obligar a un canvi d’escenari (les pistes són descobertes) que també estava previst. La logística del torneig es traslladaria a les instal·lacions del Club Pàdel Ripollet, amb pistes indoor.

Significaria un hàndicap i també un cop dur per l’entitat sabadellenca que havia dipositat una gran il·lusió en aquest certamen. Caldrà esperar unes hores per conèixer la seu definitiva de la competició en aquesta jornada inicial de quarts de final que arrenca a les 14 hores amb els duels de categoria masculina RC Polo-Rio Grande AR Sevilla i La Red XXI Padel Center Sevilla-RCT Barcelona de categoria masculina. A les 16.30 h s’enfrontaran El Peru Cáceres i CT Chamartín i a les 17.45 hores serà el torn del Cercle Sabadellès 1856 davant el Riva Padel Sport madrileny.

“El nostre objectiu és la permanència”

El capità del Cercle, Enric Xapellí, destaca per damunt de tot “l’orgull que suposa per a l’entitat organitzar un torneig d’aquesta dimensió. Potser faltaran algunes estrelles, però podrem veure en acció jugadors professionals d’altíssim nivell. En categoria femenina s’han inscrit la número 1 i 4 del món”. Afegeix també que “un campionat per equips és molt diferent d’un d’individual. Es respira un gran ambient. Els jugadors ho viuen moltíssim i fan pinya, no només quan juguen sinó també fora de la pista. És molt maco”.

L’equip sabadellenc s’ha consolidat a la Primera Categoria després del seu ascens l’any 2019. Ara, doncs, lluitarà per completar la seva cinquena temporada consecutiva entre els grans encara que arriba a la cita com l’actual subcampió. “L’any passat vam ser la gran sorpresa del torneig. Ningú s’ho esperava, ni nosaltres mateixos. Es van donar totes les condicions favorables per arribar a la final i vam perdre per un ajustat 2-3 contra el RCT Barcelona”.

De totes maneres, l’Enric ho té molt clar: “el nostre objectiu és continuar a l’elit i per això donem una gran transcendència al primer partit contra el Riva. En cas de guanyar-lo, ja ho tindríem assegurada la permanència. Es tracta d’un rival jove, que juga amb un ritme alt. Potser no té figures com el Polo o el Cáceres, que considero els favorits al títol, però el bloc és molt competitiu. Penso que serà molt igualat i tot dependrà de la inspiració en moments claus”.

En la competició femenina, els quarts d’aquest divendres són aquests: Polo-Capellanía Málaga (19 h); La Volea Huelva-Ibiza (20.15 h); Indoor Aragón-Chamartín (16.30 h); Fit Pont Mallorca-RCT Barcelona (15 h). Les semifinals del torneig seran dissabte i les finals, el diumenge.