Vaga de Renfe i Adif aquest divendres

El mes de febrer es preveu complicat a la xarxa ferroviària, amb diferents jornades de vaga. La primera aturada està prevista aquest divendres, per part del grup Renfe i Adif, de la mà de COOO. El sindicat justifica la mesura per l’eliminació de les categories d’ingrés al grup Renfe, pactat el juliol de 2023, i l’incompliment de l’acord per implantar la jornada de 35 hores a Adif i Adif AV, un pacte, segons subratlla, anul·lat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

La vaga començarà a les 00:00 hores i s’allargarà fins a les 23:00 hores. Pel que fa als serveis mínims, Transports ha informat que seran del 66% en hora punta a Rodalies, de 6:00 a 9:30 hores i de 17:00 a 20:30 hores, i del 33% la resta del dia. A la mitjana distància, seran del 65% tota la jornada, mentre que del 73% a l’AVE – llarga distància. A Sabadell, doncs, els usuaris de l’R4 es veuran afectats per les aturades.

Servicios mínimos para la jornada de huelga del viernes 9 de febrero convocada por el sindicato CC.OO.https://t.co/HtorSMrXbT — InfoRenfe (@Inforenfe) February 8, 2024

El sindicat denuncia “la vulnerabilitat” que pateixen els representants dels treballadors, ja que els acords de millora “es paralitzen o revoquen en estaments governamentals externs a les pròpies empreses, buidant de contingut el dret a la negociació col·lectiva”.

D’altra banda, també CCOO, però aquest cop de la mà de la UGT, han convocat dues jornades de vaga exclusivament a Rodalies els dies 16 i 17 de febrer. En aquest cas, les aturades seran entre les 7:00 i les 9:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores. Els sindicats justifiquen la mesura després de “reclamar reiteradament la necessitat imperant de personal a Rodalies” i han apuntat cap als serveis comercials.