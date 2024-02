Tres unitats de la Policia Municipal van haver d’actuar aquest dijous al matí per un robatori violent a Sabadell. Els agents van intervenir per arrestar un home de 36 anys i una dona de 50 acusats d’un presumpte delicte de robatori amb força a la via pública.

Els fets van passar poc després de les nou del matí, a la carretera de Barcelona, al barri de Gràcia. La patrulla va detenir els dos lladres i va instruir les diligències judicials corresponents en aquest tipus de successos.