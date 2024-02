Màxima motivació del Sabadell per superar el Barcelona At. i sortir del descens

Segon duel consecutiu a la Nova Creu Alta i tercera oportunitat de sortir de la zona de descens. El Sabadell afrontarà la visita del filial blaugrana aquest diumenge (18 h) amb la màxima motivació, per allargar la dinàmica positiva del 2024 i donar una gran alegria a l’afició arlequinada. La victòria també trencaria una clara tendència negativa a l’Estadi davant el Barcelona At.

Óscar Cano mai deixa indiferent ningú a les rodes de premsa. Per tercera setmana consecutiva, el Sabadell disposa de l’oportunitat matemàtica de sortir de la zona de descens -a més amb un Tarazona-Cornellà que s’haurà jugat abans- si és capaç de superar el Barcelona At. El tècnic granadí ha tingut una resposta força interessant: “M’agrada molt aquesta pregunta perquè fa unes setmanes no la podíeu fer. Simplement, perquè no existia aquesta possibilitat. Estàvem molt allunyats. Ara, sí. El Sabadell es troba en una altra realitat i això ha estat possible gràcies al gran esforç fet pels jugadors. Però no podem afegir una pressió innecessària que ja es va notar contra el Rayo Majadahonda. És clar que ens agradaria sortir aquesta jornada, però tampoc et garanteix res. El més important és sumar punts”.

Admet que “no he sortit satisfet dels dos últims partits i també parlo de mi. Considero que l’equip pot donar molt més i no podem entrar en un intercanvi de cops absurd que no ens interessa gens”, recordant que el Barcelona At. “té jugadors molt bons en l’u contra u. Haurem d’estar molt atents i ben posicionats per evitar situacions que ens puguin fer mal i ser solidaris a l’hora de defensar”.

Sense Gualda; Sander, al quiròfan

Óscar Cano tindrà la baixa per sanció d’Álex Gualda. “És un jugador amb unes característiques bàsiques pel nostre sistema, però tenim altres alternatives”. No es descarta la presència de Carles Salvador o Sergi Maestre o que Moyano endarrereixi la seva posició. Tampoc podrà comptar definitivament amb Sander Ballero. S’han confirmat els pitjors pronòstics: trencament del menisc extern del genoll esquerre i haurà de passar pel quiròfan els pròxims dies. En canvi, Marcos Basealta pot estar a disposició del tècnic.

Pendent del primer equip

La irregularitat marca la línia del Barcelona At., lligada a la presència de jugadors (Héctor Fort, Cubarsí, Marc Guiu) al primer equip per les baixes. Aquest cap de setmana Rafa Márquez no podrà comptar amb els que convoqui Xavi Hernández, entre els quals pot haver-hi el Pau Víctor. L’exarlequinat és el màxim golejador del filial amb 12 dianas. Fora de casa, el Barcelona At. iguala el nombre de victòries i derrotes: cinc.

Després dels incidents viscuts la temporada 21/22 al Johan Cruyff amb la prohibició d’entrada d’elements de simbologia arlequinada en algunes zones de l’estadi, els cossos de seguretat adverteixen que no es podrà accedir amb distintius del club rival a la zona del Gol Nord de la Nova Creu Alta. També es reforçarà la parcel·la visitant del córner per evitar la lamentable invasió de camp de l’última visita blaugrana. L’àrbitre del partit serà Abraham Domínguez Cervantes (Comitè andalús).