Pagesos i venedors criden a la calma: “De moment no hi haurà desabastiment”

“Hi haurà desabastiment? Ens quedarem sense fruita i verdura?”, són les preguntes han passat pel cap de la ciutadania després de veure els tractors ocupant les carreteres. I és que les protestes pageses dels últims dies han generat alguns dubtes entre els sabadellencs. Per conèixer de primera mà la situació i donar respostes hem visitat el Mercat Central i el de La Creu Alta per parlar amb petits productors i venedors i conèixer la seva opinió de les reivindicacions agrícoles.

Reivindicant drets

Com cada dissabte l’exterior del Mercat Central està ple de petites parades de fruites i verdures. Entre el va i ve dels compradors, les caixes i el producte fresc, petits productors de la comarca treballen de valent per guanyar-se el sou. Un d’ells és Martí Reixac, qui ven tot allò que produeix al seu petit hort. “La situació s’ha complicat molt, són moltes traves i preus ridículs, no podem aguantar més”, assegura en parlar de les protestes. “Ens trobem en un moment en què cal reivindicar els nostres drets i el nostre futur, però això no implica que haguem de perjudicar els clients perquè la nostra lluita no és en contra d’ells”, assegura.

Una altra opinió és la de Mireia Berenguer. Ella també és una petita agricultura que ofereix les verdures que produeix al rodal de la ciutat. “Aquests dies he parlat molt amb col·legues del Pirineu i Ponent que han participat en les protestes, si ho han fet és perquè la situació que tenen és molt greu”, comenta. En el seu cas considera que les mobilitzacions són necessàries i creu que poden anar a més: “Els grans supermercats i distribuïdores ens ofeguen, competir amb ells és quasi impossible i calen canvis. Si això no passa, penso que tot anirà a més perquè continuar igual ens porta a la ruïna”.

Tranquilitat al Mercat Central

Entrant al Mercat Central la situació també és com sempre. Les parades de fruites i verdures tenen els taulells plens i el públic compra sense complicacions. “Pel que fa al subministrament, de moment, estem tranquils i no ens falta de res, empatitzem molt amb els agricultors”, comenta Geli Nicolás de Fruites i Verdures Diego. “Dic que estem tranquils perquè per les diferents vagues d’arreu d’Europa hi ha molt producte que no ha sortit de l’estat i, per tant, hi ha reserves, sobretot del camp andalús que és des d’on ens arriben algunes coses”, aclareix. Tot i això, reconeix que els han arribat algunes notícies de més mobilitzacions:” Es comenta que el pròxim dimarts hi podria haver vaga de transports i això sí que ens afectaria més, però ara per ara són especulacions”.

La mateixa sensació és la que es viu a la Fruiteria Andújar. Allà una de les paradistes, Anna, assegura que res ha canviat: “Nosaltres no hem notat cap canvi significatiu, hem anat com sempre a Mercabarna i mercavalles i alla tot funciona correctament.” Tot i això és conscient de la situació dels pagesos i del que això podria comportar: “Si algun dia faltés producte ho podríem entendre perquè sabem que el sector de la pagesia pateix molt i recolzem les seves reivindicacions”.

Pendents de les mobilitzacions

Al Mercat de La Creu Alta també hi ha tranquil·litat. Els taulells de les botigues de fruites i verdures també es veuen plens i els botiguers asseguren que, de moment, no han notat cap canvi significatiu. “Aquesta setmana no hem tingut cap problema i tot ens ha arribat bé, de fet els pagesos ja van avisar que hi hauria serveis mínims i que quasi tot, exceptuant algun producte concret, arribaria segur”, assevera Raquel Mateo de Fruites i Verdures Mateo Orts. En el seu cas l’única preocupació, encara que petita, són les futures mobilitzacions: “Ara s’ajunten les protestes pageses amb les de transports i això sí que ens podria arribar a afectar, però tothom pot estar tranquil que, de moment, no hi haurà desabastiment”.

En la mateixa línia hi trobem David Mas de Mas Fruits. “Ara per ara tot funciona com sempre i ens arriba el gènere, estem tranquils. Tot i això, si les protestes duressin 2-3 setmanes més sí que podríem tenir algun problema amb el subministre”, confessa.

Com veiem la situació als mercats és de plena normalitat. Caldrà esperar, doncs, per observar si les noves protestes que s’estan convocant per les pròximes setmanes als sectors de l’agricultura i els transports generen més afectacions que les que hi ha hagut fins ara.