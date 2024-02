El president del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Carlos Carrizosa, i el diputat sabadellenc de la formació, Joan García, van ser dilluns a la tarda a Sabadell, acompanyats per Héctor González, coordinador del partit a la ciutat, per a reivindicar la finalització de la ronda Nord entre Terrassa i Sabadell. En un comunicat, la formació taronja destaca que la finalització de la B-40 -que s’estrenarà divendres- és una lluita particular del partit.

El grup remarca que fa anys que defensa la construcció de la infraestructura per connectar el Vallès Occidental i el clúster automobilístic del Baix Llobregat. Tot plegat, a més, de la mà de la pacificació del trànsit de pas a ciutats com Sabadell i Terrassa.

La visita es produeix pocs dies abans de l’obertura del tram entre Terrassa i Abrera, que el partit veu com “una primera victòria”, però “insuficient si no s’allarga fins a Sabadell”, tal com ha manifestat en reiterades ocasions Cs.

Una “urgència”

“És urgent impulsar el tram de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa, i més ara que s’inaugura la connexió Terrassa-Abrera”, va assegurar Carrizosa, qui va afegir que “Sabadell és un motor industrial de Catalunya i no pot quedar al marge en una infraestructura capdavantera per a la mobilitat i indústria al territori”.

Per la seva banda, García va recordar que “la ronda Nord és un projecte que ja està inclòs en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès” i va demanar “desencallar aquesta infraestructura crucial per veïns i comerç”.