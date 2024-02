L’any operístic començarà amb la intensa ‘Manon Lescaut’

La temporada de la Fundació Òpera a Catalunya continuarà aquest 2024 amb una obra poderosa i commovedora com Manon Lescaut, el primer gran èxit de Giacomo Puccini, que es representarà tres vegades a la Faràndula (21, 23 i 25 de febrer) abans de fer gira per 7 ciutats catalanes.

Ambientada en l’època històrica coneguda com ‘la Regència’, a França (1715-1721), narra la història de Manon Lescaut, una jove que es debat entre la vida plena de luxes que li proporciona el vell Geronte di Ravoir i la vida apassionada al costat del seu jove amant Des Grieux. Finalment és condemnada a ser deportada a Louisiana, on li espera un dels finals més plens de dramatisme de tot el repertori.

Manon Lescaut explora temes com l’amor, l’ambició i la influència corruptora de la riquesa i el luxe. Una història sobre la vanitat humana que conté moments de gran bellesa i dramatisme com les àries de Manon “In quelle trine morbide” i “Sola, perduta, abbandonata”.

La producció compta amb la direcció d’escena i vestuari de Carles Ortiz i amb Jaume Sangrà com a assistent a la direcció d’escena, a més de Jordi Galobart com a responsable del disseny d’escenografia. L’elenc de solistes estarà encapçalat per les sopranos Carmen Solís i Berna Perles, el tenor madrileny Enrique Ferrer com a Des Grieux, el baríton serbi Milan Perišić, el tenor Jorge Juan Morata i el baix barceloní Juan Carlos Esteve, presents en la Madama Butterfly de la temporada passada.

Evidentment, no hi faltaran l’Orquestra Simfònica del Vallès ni el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell, sota direcció de Daniel Gil de Tejada. La direcció artística de la temporada és de Mirna Lacambra.