Pol Cruells publica ‘Xiuxiueig eixordador’, un tastet del seu nou disc

El músic sabadellenc Pol Cruells, que treballa com a baixista d’Els Amics de les Arts, acaba de publicar Xiuxiueig eixordador, el primer tema d’avançament del seu pròxim disc, Planeta Miret, previst per al 7 de març amb el segell Microscopi.

Xiuxiueig eixordador fa referència a aquells silencis acordats que existeixen dins tota relació personal o social; tot i la seva presència evident, sovint decidim ignorar o no afrontar qüestions que creiem que malmetrien la nostra estabilitat. La sonoritat vitalista de Xiuxiueig eixordador amaga una crítica íntima i melangiosa a l’actitud naïf -i fins a cert punt hipòcrita- amb què sovint transitem per la vida.

Planeta Miret

Planeta Miret és un disc de referències eclèctiques, de cançons que beuen de la world music, l’electro pop i fins i tot el jazz; una aposta per l’experimentació i la improvisació, amb una trajectòria caracteritzada per fugir constantment de la repetició.

Com a baixista cantant, Pol Cruells ha enfocat la producció de Planeta Miret portant el baix elèctric a primer terme, substituint totalment les guitarres; també s’ha optat per una base rítmica centrada en les programacions i percussions electròniques, així com l’ús intensiu de sintetitzadors i samples per l’acompanyament harmònic. A nivell de continguts, Planeta Miret destil·la intimisme amb temes com “Xiuxiueig eixordador”, “Clavellina” i “Les cançons van per dins”; per altra banda hi apareixen referències socials a “La vida en estríming”, “Rider” i “Crits de poeta”; també segueix reivindicant el respecte per la natura des del positivisme a “Les veus de l’endemà”, i fins i tot s’hi troba un cant a l’amistat amb “Gràcies”.

El disc ha estat enregistrat entre els mesos de novembre del 2023 i febrer del 2024 a 8 Bits Estudi, de Sabadell.

Cruells ha iniciat una campanya a Verkami per tal de tirar endavant la fabricació de les còpies en CD i la programació d’un concert de presentació, encara sense data.