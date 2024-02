Qida arriba fins als 60 milions d’euros de facturació bruta l’any 2023

L’empresa sabadellenca Qida, dedicada als serveis i productes per a l’atenció al segment sènior a casa, va obtenir xifres rècord aquest passat 2023 una facturació bruta de 60 milions d’euros, el que suposa multiplicar la seva grandària per 2,3 respecte a l’any anterior. En l’àmbit de facturació comptable l’empresa emergent sabadellenca va multiplicar per cinc la seva mida, passant dels 3 als 16 milions d’euros.

Durant el passat 2023, Qida va atendre a més de 4.500 famílies durant el 2023, essent Catalunya, Madrid i País Basc, les principals comunitats autònomes en què opera. Des dels seus inicis, ara fa sis anys, sumen la més de 12.000 famílies. “Estem molt contents amb els resultats que hem aconseguit. A més, hem entrat amb una proposta innovadora en el sector públic, un sector on és més necessari que mai innovar per integrar l’atenció sanitària i social”, explica el CEO i fundador de Qida, Oriol Fuertes.

Ronda de 18 milions d’euros i expansió nacional

Ara farà prop d’un any, Qida va captar 18 milions d’euros en la ronda més gran de la història d’Espanya en aquest sector. La ronda de finançament liderada per Kibo Ventures, juntament amb Ship2B Ventures, Creas i Fondo Bolsa Social, i inversors individuals estratègics ha permès enfortir el seu producte tecnològic per oferir una atenció de qualitat al segment sènior en el domicili.

De cara al 2024, Fuertes afirma que “continuarem creixent en altres ciutats espanyoles, amb l’objectiu de continuar expandint els nostres serveis de qualitat, sense perdre el que ens caracteritza: el tracte humà, proper i la personalització en les nostres cures”. En aquesta línia, el CEO i fundador afegeix que “una de les altres apostes serà licitant contractes de SAD públics perquè més famílies puguin beneficiar-se del nostre model de gestió diferencial i innovador basat en la qualitat”.

Actualment, Qida disposa d’un equip de 180 professionals a oficines, un 20% més respecte a 2022. L’equip està format per un mix de professionals (des de treballadors socials psicòlegs, terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes fins a persones del sector tecnològic recursos humans, màrqueting, etc.).