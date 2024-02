El Grup de Recerca EMIGRA de la Universitat Autònoma de Barcelona ha produït amb èxit una eina capaç de detectar el risc d’abandonament escolar prematur en joves que cursen l’ESO i de generar les intervencions necessàries per evitar-ho. “Es tracta d’una eina feta i experimentada a Sabadell que, a més, sorgeix d’una recerca sobre l’abandonament escolar feta a Sabadell”, apunta Sílvia Carrasco, responsable de grup d’investigació. L’eina va testar-se amb èxit en una prova pilot que va comptar amb la participació d’uns 800 estudiants sabadellencs de deu centres diferents. L’equip d’EMIGRA assegura que els resultats van ser “molt beneficiosos” i que “els docents en van quedar molt satisfets”.

L'equip impulsor demana a les competències educatives suport per poder implementar aquesta eina de forma definitiva a les escoles. "Exactament, necessitem suport per fer l'automatització digital amb una inversió que no passa dels 5.000 euros", apunta la directora d'EMIGRA.

Com funciona, exactament?

L’eina és un qüestionari en línia que es fa amb uns 40 minuts. “Es recomana fer-lo en cursos on encara hi ha temps per intervenir, per exemple, a segon d’ESO”, detalla Carrasco. Mitjançant preguntes molt precises i específiques –sobre relacions familiars, expectatives, aspiracions o confiança amb un mateix o amb el professorat, per exemple– l’eina genera automàticament una valoració escrita d’unes vint pàgines i un seguit de recomanacions sobre com actuar en cada cas. “Funciona a través d’uns paràmetres que avaluen cada resposta i cada subresposta per emetre respostes tipus semàfor”, especifica la directora d’EMIGRA. El maig següent es torna a repetir el procés per valorar la incidència de la intervenció –si n’ha calgut– que s’ha fet a l’estudiant.