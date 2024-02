Un de cada quatre joves sabadellencs deixa d’estudiar abans de batxillerat

L’abandonament escolar prematur és una assignatura que Sabadell arrossega curs rere curs encara pendent d’aprovar. El 24,5% dels joves sabadellencs de 17 anys abandonen els estudis un cop finalitzada la primera etapa de l’educació secundària, segons els indicadors de l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental de l’any 2021. Es calcula a partir del percentatge de població d’entre 18 i 24 anys que ha assolit com a màxim el primer tram de la secundària respecte al total de població del mateix grup d’edat, d’acord amb les dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya i el cens de població de l’Institut Nacional d’Estadística, detallen fonts del Consell Comarcal.

Sabadell no aconsegueix anivellar-se a la mitjana del Vallès Occidental (19,8%) i queda per sobre de ciutats com Terrassa (23%) o Rubí (22,2%) en nombre de joves que abandonen els estudis prematurament. Els municipis amb la taxa més baixa són Sant Cugat (8,9%), Castellar (12,1%) i Cerdanyola (12,3%); amb un bon coixí percentual amb el següent municipi a la llista, Barberà del Vallès (20,1%). El bon índex de poblacions com Sant Cugat explicarien, en part, perquè Sabadell o Terrassa no aconsegueix apropar-se més a la mitjana vallesana.

Dels indicadors de l’Observatori Comarcal també es desprèn que en tots els municipis del Vallès Occidental les dones tenen més interès a seguir estudiant que els homes. A Sabadell, el percentatge de dones que deixa d’estudiar després del primer cicle de secundària és del 20,7%, mentre que el d’homes és del 28%. Una diferència del 7,3% entre sexes.

És igualment preocupant l’índex de fracàs escolar a la ciutat, que fa referència als joves que no arriben a acreditar l’ESO. Segons un informe municipal elaborat el 2017, el 16,7% dels estudiants no obtenien el títol d’ESO, encara que es tracta d’un tram acadèmic obligatori.



Sobre el nivell d’estudis de la població, la dinàmica genèrica és la de tenir cada cop més estudis superiors –un índex que augmenta especialment en les dones i en les generacions més joves–. El 38,2% dels sabadellencs i les sabadellenques d’entre 25 i 64 anys tenen algun tipus d’estudi superior; per sota de la mitjana del Vallès Occidental, que es troba en el 42,4%, segons dades recollides pel Consell Comarcal l’any 2020.

La segregació baixa a Sabadell

Mentre que el curs 2013/2014 la segregació escolar a Sabadell era d’un 57% a primària i d’un 41% a secundària, al curs 2022/2023 va caure fins al 39% a primària i al 32% a secundària, segons xifres del Departament d’Educació. Les mesures desplegades des de la signatura del Pacte contra la Segregació Escolar el 2019 han donat fruits i han permès reduir els nivells de segregació escolar un 20% a tota Catalunya i més d’un 35% en termes municipals. Una de les mesures més destacades implica identificar l’alumnat vulnerable abans de fer la preinscripció escolar.

La segregació escolar fa referència a la desigual distribució de l’alumnat vulnerable i el no vulnerable en els diferents centres d’una xarxa educativa i, malgrat la millora, Sabadell es mantindrà a la línia vermella fins que no aconsegueixi reduir la dissimilitud a un 30% a primària i un 20% a secundària.

Relacionat amb faltar a classe

Seguint la mateixa lògica que la segregació, l’absentisme escolar també es distribueix de forma desigual a Sabadell. Segons dades del Pla Èqxit que va elaborar l’Ajuntament, de mitjana, el volum d’alumnes al municipi que no va a classe –de forma reiterada o més esporàdica sense justificació– és del 9%. Hi ha punts de Sabadell on l’absentisme pot ser generalitzat a l’aula i d’altres on no arriba ni a un 2%.