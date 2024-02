L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha decidit adoptar un seguit de mesures contundents per estalviar aigua en plena emergència per sequera. El consistori ha presentat un pla de xoc amb l’objectiu d’estar preparat en cas que la Generalitat limiti encara més el consum d’aigua per habitant i dia.

Entre d’altres mesures, el consistori ha començat a reduir la pressió en el subministrament d’aigua en horari nocturn a totes aquelles zones del municipi que disposen de reguladors i ha acordat amb entitats i clubs la reducció del consum d’aigua en equipaments esportius, especialment amb la limitació de l’ús de dutxes.

Quines mesures s’adopten?

Limitació de la pressió de l’aigua en horari nocturn

L’Ajuntament va instar la setmana passada l’empresa concessionària Agbar a reduir la pressió de la xarxa de subministrament en horari nocturn. Aquesta mesura ja és efectiva en aquelles zones del municipi que disposen de reguladors de pressió, permetrà apaivagar l’efecte de fuites en prop d’un 3%. La Regidoria d’Espai Públic ha previst per a aquest any una inversió de 130.000 euros per a la instal·lació de reductors de pressió, de manera que la limitació de la pressió es pugui dur a terme al conjunt del terme municipal.

Les dutxes dels equipaments esportius no funcionaran després dels entrenaments dels equips d’esport base

Les regidories d’Espai Públic i Esports han iniciat una ronda de contactes amb les diferents entitats esportives del municipi per acordar que les dutxes de les instal·lacions esportives no es posin en servei de dilluns a divendres. Aquesta mesura serà efectiva després dels entrenaments de l’esport base, però no afectarà en canvi els dies de partit, en què sí que es podrà fer ús de les dutxes.

Ús d’aigua freàtica al camp de futbol i a les pistes de tennis i pla d’estalvi d’aigua al Complex Esportiu de Puigverd (SIGE)

Continuant amb les mesures d’estalvi que incideixen en la pràctica d’activitat esportiva, l’Ajuntament ha acordat amb la UE Castellar i el Club Tennis Castellar la connexió a aforaments d’aigua freàtica que possibilitin el reg mínim per garantir el manteniment de les instal·lacions i, per tant, que no es facin malbé.

D’aquesta manera els dos equipaments deixaran d’utilitzar aigua potable per a la cura de les superfícies de terra batuda i gespa artificial, respectivament. Aquesta mesura suposarà un estalvi setmanal que el municipi calcula en 50.000 litres d’aigua.

Cal destacar, a més, que, en el cas del Club Tennis Castellar, s’ha acordat el tancament total dels vestidors de les seves instal·lacions.

D’altra banda, el consistori ha convingut amb SIGE la implantació d’un pla d’estalvi d’aigua que entre reduccions de pressió i altres mesures farà possible la reducció d’un 30% dels consums.

Més mesures

La Regidoria d’Espai Públic ha posat en marxa diferents accions per reduir el consum d’aigua en tasques d’àmbit municipal. A més, es posada en marxa d’un nou hidrant a l’Espai Tolrà procedent d’un pou de Can Turuguet, a més d’altres mesures al voltant de l’ús d’aigua freàtica no potable i regenerada.

Redacció d’una ordenança amb quadre sancionador

L’Ajuntament ha anunciat la redacció d’una ordenança que regularà l’actual situació d’emergència per sequera i que entre d’altres aspectes permetrà disposar d’un quadre que permeti sancionar els abonats que incompleixin els límits de consum establerts per normativa en cada moment. La intenció és que el text estigui aprovat i pugui entrar en vigor aquesta primavera.