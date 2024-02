Un espectacle “apoteòsic” amb més de 200 artistes per inaugurar la Capital de la Cultura Catalana 2024

El parc de Catalunya serà l’escenari el proper dissabte, 24 de febrer, a les 19h, de l’espectacle inaugural de Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024. Una proposta que es presenta sota el títol “Som cultura, som capital” i que comptarà amb la participació de més d’una trentena d’intèrprets i col·lectius i més de 200 artistes, entre els quals alguns dels màxims exponents del talent sabadellenc i amb projecció internacional.

Serà un espectacle 100% sabadellenc, obert a tothom i gratuït, que fusionarà música, arts visuals, circ, dansa, teatre, literatura i cultura popular per reflectir la vivacitat cultural de la ciutat en un viatge que portarà els assistents al llarg de la història de la cultura a Sabadell i fins a l’actualitat. Amb tot, es posarà de relleu l’immens talent creatiu de la ciutat en un espai obert com la plaça de l’Argub, que donarà cabuda a 1.200 persones assegudes més aquelles que vulguin seguir l’espectacle des dels entorns amb totes les possibilitats que dona el parc de Catalunya.

“Som cultura, som capital” portarà a la plaça de l’Argub l’Orquestra Simfònica del Vallès, Juan Manuel Cañizares, Flashy Ice Cream, 31 FAM, els Brodas Bros, Adrià Aguilera, Marina Prades, Vicenç Esteve, Rosa Renom, Mariona Ribas, Mireia Vilapuig, Laia Brugarolas, Mercè Martínez, Roc Casagran, Marta Tricuera, Pol Roselló, Òscar Muñoz, Lluís Campmajó, Plàcid Garcia Planas i Manel Rosés.

També hi prendran part Joventut de la Faràndula, Teatre Sant Vicenç, Oriol Sabaté, Castellers de Sabadell, elements i figures de la cultura popular de Sabadell, la Coral de Belles Arts, PAX- Cor de Cambra, Orfeó de Sabadell, Cor Praeludium, Conservatori de Sabadell i Cor Jove 9Songs. Tot plegat, dirigit per l’Albert Gonzàlez, amb la col·laboració del periodista Plàcid Garcia-Planas.

La direcció musical és d’Adrià Aguilera, la direcció tècnica d’Arnau Maymí, l’escenografia de Francesc Bonsfills i la producció de Marta Venancio. L’espectacle inaugural es portarà a terme comptant amb el patrocini d’Aigües Sabadell, que ha acollit la presentació de l’espectacle a l’Aula de l’aigua, i el suport de Torra.

Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024

Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024 situarà la cultura com a eix central de la vida ciutadana i mostrarà la capacitat de creació i producció de Sabadell com a fàbrica cultural.

De moment ja hi ha previstes més d’un miler de propostes de totes les disciplines artístiques, que poden augmentar i que reforcen la programació habitual de la ciutat. La programació compta amb més de 50 activitats singulars i de gran format. A més, s’incorporen noves propostes i cicles per crear un any intensament cultural. La programació completa i actualitzada es pot consultar a la web: https://sbdcultura24.sabadell.cat i a l’APP Sincronitzats.