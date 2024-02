Mor Josep Font, primer president i soci fundador del grup Maas

Josep Font Sallent, soci fundador i primer president del grup automobilístic Maas, va morir el passat dimecres 14 de febrer a l’edat de noranta-dos anys, deixant una important impremta dins el sector del motor.

Font va iniciar la seva carrera laboral al Banc Sabadell, compaginant la seva feina amb els estudis de comptabilitat i peritatge mercantil. Després de la seva jornada a la sucursal bancària, Font ampliava la seva experiència en el món de les finances liderant la comptabilitat d’altres empreses de la zona. L’any 1959, Josep Font es va traslladar a Barberà del Vallès, localitat on va formar la seva pròpia família i on, curiosament, va estrenar el seu primer cotxe, un SEAT 600.

Cinc anys després, a principis de 1964, es van produir els primers contactes entre Font, Joan Pont, propietari del taller mecànic Moto Vespa, i Marc Copons, company de Font al Banc Sabadell. Una trobada fortuïta que acabaria desencadenant la creació d’uns dels grups automobilístics més importants de Catalunya. Font, Pont i Copons van materialitzar el primer concessionari d’Exclusivas Pont. Un projecte liderat per tres emprenedors que van decidir inaugurar a Sabadell un establiment Vespa, la marca de motocicletes italiana que anys després es va convertir en icona. L’espai es va inaugurar el 15 d’octubre de 1964, concretament a l’Avinguda Barberà de Sabadell, amb zona d’exposició i taller de reparació.

Estretament vinculat al Banc Sabadell durant molts anys, Font abandonar finalment l’entitat bancària per a dedicar-se íntegrament, juntament amb els seus socis, a impulsar la societat Exclusivas Pont. A més, va exercir d’alcalde de Barberà de Vallès durant els últims anys del franquisme, participant en actes tan importants com la inauguració de Ciutat Badia o de l’autopista A-18. Entusiasta incansable, home de diàleg i de consens, Josep Font es va convertir en el primer president de grup Maas, assumint el càrrec fins a la seva jubilació.

Com apunta l’actual president de Maas, Josep Pont, “el Sr. Font va destacar pel seu carisma. Gràcies al seu tarannà persistent, Josep Font es va convertir en una peça clau del nostre engranatge, capaç de transformar una petita societat d’amics en un grup empresarial líder del sector automobilístic català”. Segons Pont, “Font ens ha marcat el camí per on continuar creixent, gràcies a uns valors fonamentats en el diàleg i la comprensió”.