Un itinerari guiat per les “stolpersteine” de Sabadell

El Museu d’Història de Sabadell ha organitzat l’itinerari guiat Les stolpersteine a Sabadell. La memòria dels deportats sabadellencs als camps nazis, per commemorar el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust -27 de gener- i el Dia Nacional de l’Exili i la Deportació -5 de febrer-. L’activitat és gratuïta i té lloc aquest diumenge, 18 de febrer, a les 11 h del matí. Per assistir-hi, cal inscripció al telèfon del Museu d’Història de Sabadell (93 727 85 55).

Es tracta de l’itinerari Serra d’en Camaró – Can Rull (un dels cinc itineraris Stolpersteine que ha dissenyat el MHS), un recorregut urbà guiat d’unes dues hores de durada que passarà pels darrers domicilis on van viure o néixer alguns dels sabadellencs exiliats a França des de l’any 1939 i que en el marc de la Segona Guerra Mundial van acabar sent deportats als camps de concentració i d’extermini nazis.

Cinc biografies

En aquesta ruta, concretament, es resseguiran les biografies d’un total de 5 deportats, tots ells assassinats al camp nazi de Gusen, dins del complex de Mauthausen: Jaume Causanillas Gené, José Garcia Campillo, Melcior Cañellas Mañé, Miquel Senar Buron i Esteve Cañellas Mañé. En el recorregut també es passarà i s’explicarà l’Escola Unitària Mixta del Bosc de Can Rull (actual Escola d’Adults), com a Espai de Memòria de la Segona República, i finalment es visitarà la pedra de la memòria dedicada a la Maria Garcia, una de les 5 milicianes afusellades a Mallorca, víctima de la repressió franquista, el setembre de 1936.

L’itinerari serveix per entendre el context històric d’aquella època, resseguir els itineraris personals d’aquestes víctimes de la deportació, conèixer diversos aspectes de les seves biografies i detallar alguns dels aspectes de la memòria i del record que n’han preservat les seves famílies.