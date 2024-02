Sabadell acull la fira internacional del vermut i l’aperitiu

Els dies 16 i 17 de març, Fira Sabadell acull per primer cop la novena fira internacional de Vadevermut, una cita gastronòmica on s’oferirà un tast de desenes de marques de tot el món. Serà un punt de trobada per a professionals del sector i un espai obert al públic per tastar diversos vermuts, gastronomia, música en directe, tallers didàctics i un espai lúdic per als més petits de la casa. Entre els participants hi haurà marques locals com Olave, Yzaguirre, Medusa, De Luna, Antich o Dos Dëus.

Les marques nacionals que s’oferiran són TurmeOn, Guerra, De Garage o la gallega Petroni, premiada en 2023 com a millor vermut del món. Pel que fa als vermuts internacionals, cal destacar les australianes Regal Rogue i Old Dog, les alemanyes Merwut i Undone (sense alcohol) o la italiana Carpano, entre altres.

“El primer vermut es va formular a Nüremberg, i no a Italia, a un monastir de dominics”, exposa el sommelier i enòleg Josep Querol, expert consolidat en destil·lats i licors, encarregat d’oferir el tast a la Fira. El sabadellenc aproparà el món del vermut als assistents, amb un marc teòric i empíric. I avança: “Darrere d’un vermut de primera hi ha una feina brutal d’investigació, proves amb essències… es necessiten mínim 27 espècies per elaborar-ho”, afegeix.

Per a acompanyar al vermut i les altres begudes participants –la cervesa The One Beer, la sangria La Mundial…– s’oferiran croquetes de Casa Olivé, es tapes de la Vermuteria La Romànica, les pizzes de Farina di Strada, el pernil i embotits de Jamones La Cava i els entrepans de Pork Fiction, entre altres.

Premi al vermut de l’any

Per segon any consecutiu, es convoca el premi al vermut més popular de l’any gràcies a les votacions dels assistents que optaran a un lot vermutero. El trofeu d’enguany l’ha realitzat la sabadellenca Rocío López, propietària de Terracota Cerámicas.

La música tornarà a apostar per la rumba catalana de la mà de Dantuvi i del swing gràcies a The A Swing Band, amb sessions de Dj Sparkle amb cançons pop i disco. Vadevermut és un projecte creat en 2014 per Alex de Mena i Goretti Pérez i la seva primera edició es va celebrar el 2016. “El vermut no és una moda passatgera sinó una tradició que s’està estenent a països com Austràlia, l’Argentina o els Estats Units”, exposen des de l’organització.