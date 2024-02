FOTOS | Sabadell es consolida com a seu de la Copa del Món júnior d’esgrima

Un any més, el Pavelló Municipal d’Esports es va convertir en l’epicentre de l’esgrima aquest cap de setmana amb la Copa del Món júnior de floret. Amb prop de 150 tiradors participants i un total de 30 països, Sabadell es consolida com a seu de la competició que organitza el Club d’Esgrima Sabadell – Jaume Viladoms conjuntament amb l’Ajuntament i les federacions d’esgrima.

En el campionat van tenir lloc les modalitats individual i per equips. A l’individual va guanyar l’estatunidenc Samarth Kumbla mentre que el francès Adrien Helmy – Cocoynacq i el britànic Jamie Cook van tancar el calaix. Pel que fa a la participació local, els tiradors del Club d’Esgrima Sabadell – Jaume Viladoms van acabar per sobre del centenar. Hèctor Romero el 112, Àlex Uria el 115 i Marc Serola el 146. Per equips es va imposar França, per sobre de la Xina i Gran Bretanya que van completar el podi. Els espanyols van finalitzar en desena posició.

FOTOS: DAVID CHAO