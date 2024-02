Oficines bancàries mòbils cada 15 dies: com funcionaran?

No tenir caixer al poble és un problema per a milers de veïns, que es veuen obligats a desplaçar-se fins al municipi més pròxim amb caixer per fer gestions bancàries. Una situació que ara la Generalitat vol solucionar amb una xarxa d’oficines mòbils que ha presentat la consellera d’Economia, Natàlia Mas. Al Vallès Occidental, els municipis beneficiats per la iniciativa són Gallifa, Rellinars, Sant Llorenç Savall i Ullastrell.

Es tracta d’una furgoneta que oferirà servei quinzenal amb atenció personalitzada i on els clients podran fer tots els serveis. Les entitats encarregades del projecte seran CaixaBank i Caixa d’Enginyers, en funció de la zona. Les primeres oficines començaran al setembre i es pretén cobrir el 100% de la població del país.

El servei d’oficines mòbils, que costarà 900.000 euros -compartits per la Generalitat i les entitats adjudicatàries-, es farà un o dos cops al mes i comptarà amb un treballador que oferirà servei personalitzat. En total, a Catalunya, actualment hi ha més de 500 municipis sense sucursal bancària.

El contracte, que es va dividir en cinc lots per poder optimitzar el temps i evitar desplaçaments de llarg recorregut, s’ha adjudicat per una durada de dos anys prorrogables a dos més.