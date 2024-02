Dispositiu dels Mossos contra el tràfic de drogues

Els Mossos d’Esquadra han desplegat a primera hora d’aquest dimarts un dispositiu contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues, principalment marihuana i haixix. En el marc d’aquesta actuació s’estan portant a terme diverses entrades i registres, majoritàriament a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Al dispositiu hi participen un centenar d’agents, tant de la comissaria d’investigació, ARRO, seguretat ciutadania com de la unitat canina. L’operatiu també inclou el delicte de defraudació de fluid elèctric. De moment, no s’ha informat sobre detinguts o en quins municipis de l’entorn de la capital catalana s’han fet entrades.