Els municipis de l’Arc Metropolità -entre els quals hi ha Sabadell– han sortit al pas de les declaracions que el conseller Mascort ha realitzat aquesta setmana respecte a l’obertura de les piscines públiques com a refugis climàtics. En un comunicat, les nou localitats de la segona corona metropolitana reiteren la necessitat d’utilitzar les piscines municipals com a refugi climàtic, ja que amb aquestes es pot oferir un servei públic a la ciutadania en un context de canvi climàtic que provoca estius amb temperatures molt elevades. “Li recordem que les biblioteques i altres instal·lacions públiques climatitzades que podem oferir a la ciutadania com a refugis climàtics durant l’estiu no són suficients per acollir el nombre de persones que conviuen en els nostres barris”, reclamant que s’obrin les piscines durant l’estiu, tal com ja ha expressat l’Ajuntament de Sabadell en múltiples ocasions.

En el text, l’Arc també insisteix en la voluntat de repensar el model d’implantació de les ZBE, recordant que les característiques territorials de la segona corona metropolitana “no són equiparables a d’altres municipis de la regió Metropolitana: vies d’alta capacitat, dèficit de transport públic…”. L’associació ha tornat a instar la Generalitat a continuar parlant en la cerca d’un consens que permeti fer aquesta implantació “amb el màxim de garanties per a la salut pública en els termes previstos”, en una trobada que esperen es pugui celebrar de forma imminent.

El Parlament es pronuncia

El Parlament de Catalunya va aprovar aquesta setmana diferents propostes de resolució amb mesures vinculades a la sequera i el canvi climàtic, entre les quals instar al Govern de la Generalitat a aprovar i publicar mesures i actuacions que els ens locals puguin aplicar per establir refugis climàtics, incloses les piscines.