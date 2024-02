La gestió de la sequera a Catalunya continua en constant debat. Un dels grans punts de fricció entre l’Ajuntament de Sabadell i el Govern de la Generalitat són les piscines municipals. L’executiu local ha exigit en els últims mesos poder obrir-les a l’estiu, considerant-les refugis climàtics necessaris com a espais de confort tèrmic per a la població. Fins ara, però, el govern català s’havia oposat a flexibilitzar les mesures en aquests equipaments, una postura que conduïa inevitablement al seu tancament durant els pròxims mesos.

Ara, però, el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha obert la porta a un canvi de criteri. Segons ha explicat aquest dilluns a TV3, la Generalitat treballa en un cens de refugis climàtics de cara a l’estiu i aquest podria incloure piscines municipals. Això permetria, a la pràctica, estudiar que les que es consideren que funcionen com a refugi puguin omplir-se.

En quin context podrien omplir-se?

Actualment, el pla de sequera prohibeix el reompliment de piscines als municipis que estan en emergència, entre els quals, Sabadell. En aquest sentit, Mascort ha reiterat que si l’estadi d’emergència es manté en fase 1, no es podran omplir piscines i que cal posar-se al cap “que no hi ha aigua”. Amb tot, però, ha deixat la porta oberta a què es pugui fer en casos concrets, sempre que es concebessin com a refugis climàtics.

L’exemple que ha posat és el d’un barri on la piscina és un refugi climàtic i no hi ha cap altre espai a la zona on refugiar-se, com ara una biblioteca. “Podríem estudiar que aquella piscina es convertís en refugi climàtic i es pogués omplir. Però, per situació normal, no”, ha dit.

Piscines privades

Fa unes setmanes, el portaveu del Govern de Sabadell, Eloi Cortés, va advertir que, en cas de mantenir-se els criteris vigents, es podria arribar a donar la situació que algunes piscines de clubs i entitats privades estiguessin obertes, mentre les municipals no podien acollir usuaris. De la mateixa manera, també podria passar que piscines privades -comunitàries o particulars- poguessin estar en marxa.

Sobre això, el conseller s’ha referit a les llicències per a piscines particulars en municipis i ha deixat clar que les competències en àmbit de llicències urbanístiques són dels ajuntaments -de fet, el consistori sabadellenc va confirmar que estava elaborant un document sancionador-. Tot i que ha reconegut que les administracions locals poden estar obligades a autoritzar les llicències, també ha recordat que els municipis tenen eines per sancionar, si cal, quan s’omplen piscines.