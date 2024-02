El Govern de Sabadell ha tornat a exigir en les últimes hores a la Generalitat que flexibilitzi les mesures decretades aquesta setmana per fer front a la sequera. En la línia de la postura dels últims mesos, l’executiu local remarca que “la ciutat ha fet els deures” en el consum d’aigua i que compleix els límits establerts en l’escenari actual d’emergència -amb un consum per habitant i dia de 156 litres, que també es mantindria per sota del màxim en el context més sever, la fase 3-.

A pesar d’estar per sota del topall en l’estat vigent -fixat en 200 litres per habitant i dia-, l’entrada en vigor de les restriccions obligarà a fer esforços a la ciutadania i a l’administració. Segons preveu la Generalitat, les actuacions particulars -en l’àmbit privat- que incompleixin les mesures hauran de ser sancionades per l’Ajuntament. En aquest sentit, el portaveu Eloi Cortés ha lamentat que el Govern català “passi la pilota” a la teulada dels consistoris sense donar “recursos suficients” per respondre amb multes a la nova conjuntura dictada en l’àmbit català.

En qualsevol cas, ha confirmat que des de l’executiu local s’està treballant en la redacció d’un document sancionador d’aquelles conductes que trenquin el decret aprovat. L’Ajuntament, conjuntament amb Aigües de Sabadell, té la possibilitat de detectar de manera detallada quins consumidors excedeixen els límits i, en aquests casos, es procedirà inicialment a desenvolupar accions pedagògiques per acabar amb pràctiques desmesurades, que podran acabar tenint impacte en la butxaca del ciutadà.

Petició a la Generalitat

Així, Cortés ha precisat que el consistori està elaborant jurídicament un text per presentar a la Generalitat, demanant que es considerin les particularitats dels municipis per respondre a la sequera, “una situació històrica d’extrema gravetat”, ha emfatitzat. Un dels grans punts de discrepància és la gestió de les piscines municipals que no acullen competicions. El Govern sabadellenc demana que es faci marxa enrere i que es considerin refugis climàtics, permetent així la seva obertura a l’estiu. En l’escenari actual, els equipaments de gestió municipal estarien tancats i només podrien obrir-se les piscines de clubs i entitats privades, en funció de com compensessin el consum d’aigua a través d’altres espais com les dutxes o el reg.

Sobre les dutxes de gimnasos i altres espais, Cortés ha detallat que com a primera actuació es preveu reduir el cabal d’aigua que arriba a instal·lacions, però no la pressió de l’aigua que surt de les dutxes. Amb tot, el portaveu ha afegit que el consistori ha estudiat respostes més contundents en escenaris més complexos en el futur, tot i que no preveuen haver-los d’aplicar de manera imminent.

El reg de la gespa

A banda de les piscines, també sol·licitarà que es permeti regar punts de refugis climàtics com els parcs públics i les gespes de les piscines públiques descobertes amb aigua regenerada o freàtica, sempre que es compleixi amb la preceptiva avaluació hidrogeològica. I és que el decret d’emergència limita l’autorització de regar els parcs a un reg de supervivència. En la mateixa línia, Sabadell demanarà que s’autoritzi el manteniment dels llacs artificials que formaran part de la xarxa de refugis climàtics i faran de suport vital per a la vida aquàtica, utilitzant la mínima quantitat d’aigua imprescindible i fent servir aigües freàtiques. L’objectiu és preservar les zones verdes de la ciutat i garantir la pervivència de la flora en l’espai públic.

Segons ha precisat el consistori, el consum d’aigua s’ha reduït a Sabadell un 3,31% en el darrer any. Un percentatge que es multiplica en el cas del consum municipal, que s’ha rebaixat un 33,84%. Per la seva part, en un any el consum domèstic s’ha reduït un 1,57%. Pel que fa a les fuites, han baixat un 7,75% com a resultat de les reparacions i el manteniment de la xarxa.

Durant la roda de premsa, el portaveu socialista ha volgut enviar un missatge d’agraïment a la ciutadania que està duent a terme accions concretes per reduir el seu consum. Alhora, ha animat a continuar fent esforços, en un exercici de responsabilitat i consciència davant d’una situació que exigeix resposta per part de tothom.