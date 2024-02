El Parlament ha instat el Govern català a modificar el Pla Especial de Sequera (PES) per tal que les instal·lacions esportives -amb i sense piscina- redueixin el consum total d’aigua en un mínim del 25% durant les tres fases de l’emergència per sequera. Es tracta d’una proposta de resolució transaccionada entre els grups de PSC i Junts -on ERC s’ha abstingut-, en el marc del ple monogràfic per sequera i canvi climàtic, que es va votar dijous al Parlament.

El text transaccionat entre PSC i Junts, aprovat al ple d’avui, inclou el reclam perquè el Govern modifiqui el PES per tal que, l’apartat de mesures a adoptar per a reduir el consum d’aigua a les instal·lacions esportives, tingui un nou redactat. Per assolir aquests nivells, demana que puguin reduir la pressió i la temperatura de l’aigua en aixetes i dutxes; reduir el temps de funcionament dels polsadors; el tancament de fins a un 15% de les dutxes disponibles; així com el tancament de les estacions d’aigua de les zones d’spa. També es recomanaria als usuaris que es dutxin a casa i no al centre esportiu.

Els clubs fan els deures

Sobre aquesta qüestió, gimnasos i clubs esportius de Sabadell han reiterat que estan fent els deures i que les mesures per reduir el consum d’aigua en els equipaments ja s’estavan desenvolupant en els darrers mesos amb accions concretes. De moment, no es preveu que s’apliquin limitacions més severes, a l’espera de l’evolució de l’emergència i si es reconsideressin alguns dels punts.

En canvi, municipis de l’entorn sabadellenc, com Castellar del Vallès, sí que han anunciat mesures més contundents per fer front a la sequera. En aquest cas, per exemple, el consistori va decidir reduir la pressió d’aigua a les nits i tancar les dutxes després dels entrenaments en instal·lacions esportives entre setmana.

Ús “racional i eficient”

A banda, el Parlament també ha aprovat una proposta de resolució d’ERC que insta el Govern a assegurar un ús “racional i eficient” de l’aigua en activitats econòmiques essencials com la pagesia. I revisar les restriccions previstes a les diferents fases del PES per garantir la sostenibilitat de la petita i mitjana pagesia; així com una nova convocatòria d’ajuts especials per millorar l’eficiència dels canals de distribució d’aigua pel regadiu.