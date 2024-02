Més de cinc mesos sense pluges abundants a Sabadell

L’estrès hídric que pateix la flora i fauna de Sabadell i del seu Rodal, s’agreuja cada dia que passa. Des del passat 15 de setembre, quan es van registrar precipitacions de 52,9 litres/m2, durant 24 hores, segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, a la ciutat, des d’aleshores, no s’han viscut pluges tan generoses. Més de cinc mesos de manera consecutiva que no es registren pluges abundants –a partir de 20 litres–, senyal inequívoc que lluny de reduir l’estrès hídric, encara es tensa més. Per trobar altres precedents històrics amb períodes tan perllongats d’escassetat pluviomètrica, hem de remuntar-nos al període comprès entre l’agost del 2022 i el febrer del 23, quan aleshores l’estació automàtica del Meteocat va estar més de cent setanta dies sense superar els 20 litres en 24 hores.

Si la situació no fa un tomb en els pròxims dies, aquest rècord negatiu quedarà esmicolat, i Sabadell s’hauria de remuntar a l’any 2015 –un dels més secs mai registrats– per trobar un període més extens que els esmentats anteriorment, quan des del desembre del 2014 i fins a l’agost del 2015, a la ciutat, durant més de dos-cents cinquanta dies, no es van viure pluges abundants. Fins al dia d’avui, aquest és el període mai registrat amb una sequera pluviomètrica abundant tan perllongada.

D’altra banda, aquest dimecres passat, els embassaments de les conques internes ja estan per sota del 15%, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Les reserves d’aigua als nou pantans de referència per la mitjana segueixen davallant i, menys d’un més després d’haver caigut per sota del llindar d’emergència (16%),i ahir ja estaven en el 14,96%.