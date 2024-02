Les 10 propostes d’En Comú Podem per millorar els polígons de Sabadell

El pròxim dilluns 26 de febrer, el grup municipal d’En Comú Podem presentarà al Ple una moció per afavorir la dinamització dels polígons d’activitat econòmica (PAE) de Sabadell. Aquest divendres, el portaveu de la formació lila, Joan Mena, arran de les demandes dels empresaris i representants del sector empresarial i econòmic de la ciutat, sobre l’estat actual dels polígons, ha presentat deu propostes “ambicioses i valentes, a deu anys vista, per tal de definir una estratègia de reindustrialització per Sabadell”, ha explicat.

Davant la “pèrdua de pes industrial, on el VAB industrial està per sota el 10%”, la formació lila, qui ha assegurat que ja en converses amb el govern del PSC i Junts, com també amb ERC, per tal d’aconseguir un suport ampli, aposta per 10 propostes: dur a terme un pla anual d’inversions i manteniment en els PAE; elaborar un Pla Directori de PAE; la realització d’un Pla d’Acció concret per al Polígon del Sud-oest; encarregar a Promoció Econòmica un servei d’assessorament en la rehabilitació i dinamització de naus industrials; garantir la connexió a tots els polígons a través del transport públic; facilitar la instal·lació de punts de recàrrega i ampliar la xarxa de carrils bici; donar suport a la implantació de les TIC i tecnologies 4,0; impulsar projectes de gestió de residus als PAE promoure mesures per afavorir la sostenibilitat; i garantir que el pla de màrqueting previst inclogui mesures de promoció dels PAE.

De totes aquestes demandes, Mena ha reconegut que les prioritats per a la formació lila seria elaborar un Pla Directori, donar suport a la implementació i gestió de les TIC i promoure mesures per afavorir la sostenibilitat als polígons d’activitat econòmica: “Hem detectat que Sabadell està perdent oportunitats, sobretot aquelles que poden ser finançades amb els fons Next Generation, perquè no tenim definida l’estratègia de reindustrialització. Sabadell hauria de ser capital industrial no només del Vallès, sinó de Catalunya i Espanya, on tinguéssim empreses de valor afegit que generin llocs d’ocupació de qualitat per als sabadellencs”, ha defensat Mena.

“Si venem, perdem capacitat per planificar el futur”

Finalment, el portaveu del grup municipal s’ha referit a la diversificació d’opcions per accedir al sòl industrial de parcel·les de titularitat municipal, assegurant que “no som partidaris de la venda de terreny públic, perquè això és vendre patrimoni de la ciutat”. En aquesta línia, Mena ha afegit que “si volem que el polígon del Sud-oest sigui una cosa semblant al 22@, només pots fer-ho si la titularitat del sòl és de l’Ajuntament. Si venem, perdem capacitat per planificar el futur de la ciutat”.