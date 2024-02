S’amplien les opcions per accedir al sòl industrial

Al llarg d’aquest any, l’Ajuntament traurà a licitació els més de 55.000 m2 de sòl industrial municipal, amb l’objectiu de promoure l’arribada de noves empreses la ciutat. A diferència del que va succeir ara fa mig any, quan el procés de licitació de dos solars municipals van quedar deserts, ara el consistori ampliarà les maneres d’accedir-hi –fins ara, només amb opció de lloguer–, ampliant a la venda, tal com ja va fer, recentment, amb la parcel·la de 10.000 m2, venuda al Consorci de la Zona Franca (2,6 milions d’euros) i al dret de superfície.

“Vèiem que el què nosaltres oferíem i la demanda no lligava. Potser no s’ha sabut trobar el canal per comercialitzar aquestes peces. La demanda hi és, i ens consta que empreses busquen localitzacions. Ara diversificarem les opcions”, va explicar, recentment, el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas.

Ara farà un any, l’Ajuntament, amb l’objectiu d’atraure noves inversions i de generar més recursos econòmics per a les finances municipals, va anunciar que treia a concurs públic per a la seva adjudicació en règim de lloguer, un primer lot de terrenys, ubicat a Sant Pau de Riu-sec, de 25.128 m2, entre el passeig de Sant Pau de Riu-sec,36, i el carrer de Can Diviu, 36-66, al costat de la depuradora d’Aigües Sabadell. L’altre terreny, a Can Roqueta, entre el carrer de Ca n’Alzina, 63, i el carrer Mas Baiona, 10-20 (4.810 m2). Dels prop de 30.000 m2, l’Ajuntament, fins al dia d’avui, només ha pogut treure’n rèdit de 10.000 m2, al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

A més d’aquestes dues parcel·les, l’Ajuntament disposa de diversos terrenys més: a Can Gambús, a tocar de la C-58C i la carretera de Terrassa (N-150), i al carrer Torrent de Guiany i carrer Albareda.

Valor afegit

En aquest sòl industrial, l’Ajuntament prioritzarà la implantació d’activitats econòmiques amb valor afegit en termes de creació d’ocupació i relacionades amb innovació i noves tecnologies, així com que funcionin amb criteris de sostenibilitat i respecte mediambiental.