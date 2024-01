Un any després, l’Ajuntament ven la parcel·la per a l’arribada de l’empresa de nanosatèl·lits

Onze mesos després d’anunciar l’acord a tres bandes, entre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell i Celestia Aerospace, per a l’arribada de l’empresa de fabricació i llançament de nanosatèl·lits, finalment aquest dilluns s’ha acabat aprovant la venda de la parcel·la de 10.000 m2 al CZFB per valor de 2.627.700 €, més IVA. (3.179.517 €).

Un cop superat aquest pas, serà el Consorci de la Zona Franca de Barcelona qui s’encarregui de la construcció de les instal·lacions de Celestia Aerospace, que s’ubicaran alpasseig de Sant Pau de Riu-sec, 34-36, entre la nova seu central de Toyota Material Handling, la filial logística de l’automobilística japonesa, i l’EDAR Sabadell Riu-sec. “És una empresa estratègica per a la ciutat que genera indústria de valor estratègic i crea llocs de treball de qualitat”, ha assegurat l’alcaldessa Marta Farrés, durant el ple d’aquest dilluns.

L’arribada de l’empresa de nanosatèl·lits, prevista per al 2026, s’emmarca dins el Hub Aeronàutic, creat el juliol del 2021, entre Aena, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Consorci de la Zona Franca i l’Ajuntament de Sabadell per fer de l’aeròdrom un centre referent en aeronàutica i innovació de l’Estat.

Celestia Aerospace, que ha tancat una inversió de 100 milions d’euros per part del Grup Invema LTD, amb seu al Regne Unit, per posar en marxa aquest centre a Sabadell, donarà feina inicialment a un equip de 40 científics i enginyers, tècnics i pilots, i ampliarà la seva activitat, amb un pla d’expansió a cinc anys que inclourà la contractació de fins a 350 persones, entre les quals es donarà especial prioritat a la incorporació de joves llicenciats.

Sabadell En Comú Podem i la Crida per Sabadell, en contra. Esquerra s’absté

L’aprovació per a l’alienació de la parcel·la al Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha topat amb els vots en contra de Sabadell en Comú Podem i la Crida per Sabadell, mentre que Esquerra Republicana s’ha abstingut. El motiu esgrimit per als comuns i la formació alternativa ha estat la decisió de vendre sòl públic a un privat: “Es podria haver fet una cessió d’ús, llogar-la, però no hem vist cap licitació”, ha apuntat el portaveu dels comuns, Joan Mena. Des de la Crida, Anna Murillo ha afegit que “en un futur aquest sòl no és recuperable per a la ciutat”.

Per als republicans, els acords signats –tipologia d’activitat a desenvolupar per als pròxims vuit anys– ha estat decisiu per decantar el seu vot: “Quan entrem amb el que se signa, no garantim del tot que s’acabin complint els terminis, no ho acabem de lligar tot. Aquí, el CZFB fa de mitjancer i busca inversors i sinó acaba sortint, tindrà altres opcions per desenvolupar un tipus d’indústria”.