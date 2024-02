Els polígons de Sabadell demanen millores

Sabadell compta amb set PAE –Polígons d’Activitat Econòmica–, alguns integrants dins la trama urbana de la ciutat, altres de recent creació –Sabadell Parc Empresarial–, alguns amb més indústria que altres, però entre tots contribueixen a la creació de llocs de treball i riquesa a la ciutat, amb les més de 850 empreses que ocupen a més de 12.000 persones.

Segons les darreres dades de l’Informe d’Estructura Empresarial (Can Feu-Hostafrancs, Can Roqueta, Gràcia Nord, Gràcia Sud, Parc Empresarial, Ripoll i Sud-oest) generen un volum de negoci de 2.463 milions d’euros i apleguen el 55,3% de la facturació i el 46,5% de l’ocupació de les societats mercantils amb seu al municipi.

Malgrat les xifres, l’estat d’alguns polígons preocupa als empresaris dels PAE, que reclamen que “els polígons industrials són un espai urbà de ple dret i cal dedicar-hi més atenció, en tots els sentits. Cal actualitzar-los de forma urgent, perquè si no progressivament es van degradant i això només condueix a no trobar mercat per ocupar les naus amb activitat industrial”, apunta Pere Puig, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell.

“No se’ns correspon amb fets”

Al polígon Can Roqueta, que concentra el 9,1% de la facturació que generen les empreses de la ciutat, hi ha diverses mancances sobre la taula, com és la mobilitat interna o problemes de neteja. “Hi ha tres empreses, algunes d’elles logístiques, que provoquen molts problemes a la resta de veïns. Ens treuen zones d’aparcament als que tributem aquí i ens dificulta la nostra feina. Cal que l’Ajuntament posi ordre”, reclama Jaume Llop, president de l’Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta, mentre afegeix que “valorem positivament que se’ns escolti per part de l’Ajuntament, però després no se’ns correspon amb fets”.

La neteja, segons explica, també és un problema candent davant la falta de papereres al llarg del polígon. “Tenim problemes de salubritat. Hi ha molta deixalla orgànica que els porcs senglars aprofiten per destriar i menjar, i queda fet un desastre”. Al parc industrial Riu Ripoll (Nord), des de l’empresa Grupo Prat Gouet expliquen que “després d’anys s’ha pogut resoldre el tema de la fibra òptima, però avui encara només hi ha cobertura en un operador de telefonia mòbil”, lamenten. Alhora, demanen que la freqüència de la brigada sigui més alta, ja que “s’hi acumula molta brutícia, i quan venen clients o distribuïdors, no es dona la millor imatge”. Finalment, i relacionat amb el tema de la neteja, expliquen que “no tenim contenidors de reciclatge, i ens hem de desplaçar fins a l’entrada de la Masia de Can Jonqueres”.

“Revisió de la mobilitat”

L’aspecte de la neteja també és una demanda que es trasllada des del polígon Gràcia Nord, on s’alerta de la “poca freqüència dels serveis de neteja, normalment, cada dues setmanes”, explica l’empresari sabadellenc Ramon Alberich. Més enllà del mal estat d’algunes voreres, Alberich posa el focus en la mobilitat interna d’aquest polígon situat en la trama urbana de la ciutat “Els carrers tenen molt trànsit i no hi ha prou aparcament. Estaria bé fer una revisió de la mobilitat i intentar millorar-la, com per exemple a la cruïlla del carrer Joaquim Blume amb Raimon Casellas, on sovint hi ha topades”. Finalment, en aquesta mateixa zona, lamenta l’ús que empreses de lloguer n’han fet d’una pastilla –cruïlla Francesc Eiximenis amb Joaquim Blume–, que temps enrere servia perquè els tràilers poguessin aparcar. “Ara no hi cap ni una moto. S’ha massificat i això contribueix a la saturació de l’espai públic. Alhora, al davant, hi ha una zona d’activitat d’economia circular molt estranya. No és conflictiva, però és bruta i genera brutícia”.

Sobre la situació del Polígon Sud-oest, un dels PAE on el govern vol centrar més esforços, el president del polígon Sud, Josep Maria Roviras, explica que “abans del 22@, s’ha de fer molta feina, encara. S’han de dignificar els polígons, i especialment aquest, que és el més industrial”. Entre altres aspectes, com la mobilitat interna, la neteja, el neguit davant l’arribada d’obertures de discoteques, hi ha la gestió dels residus, amb la retirada dels contenidors de la via pública, Roviras es pregunta: “Si cada empresa hem de gestionar la recollida? Perquè hem de pagar la taxa de residus?”.

“Estem mal comunicats”

Finalment, Pere Puig reclama posar fi “a les falses promeses”, referint-se a l’execució de la Ronda Nord, reclamant que “els incompliments són reiterats i aquest projecte hauria d’estar fet. Estem mal comunicats, i fins que no tinguem un sistema de rondes, incloent-hi, també la Ronda Est, no serem atractius perquè vinguin empreses a la nostra ciutat”.

Un altre aspecte que preocupa des de la Cambra de Comerç, ja que a Sabadell hi ha moltes naus amb sostre de fibrociment, és el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, que segons explica el president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport, en relació amb l’avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l’amiant de Catalunya, avisa que “ens preocupa el calendari d’execució i el règim sancionador amb el qual està previst que actuï aquesta llei, ja que pot ser especialment costós per a les empreses de la ciutat. Són despeses molt importants que requereixen terminis més dilatats per a la seva execució i amortització“.

L’Ajuntament reivindica les inversions

Segons el consistori, en els darrers cinc anys s’han fet diverses actuacions –a banda de les intervencions de major envergadura– de mobilitat puntuals a diversos polígons, on s’han invertit 25.000 euros. L’objectiu, segons fonts del consistori, és “millorar les infraestructures, fomentar la col·laboració amb les empreses, dinamitzar aquestes àrees, atraure i afavorir l’activitat econòmica, i crear llocs de treball”.

Paral·lelament, reforçar les infraestructures amb els PAE, a través per exemple, del Portal Sud (10,3 milions d’euros). Al Polígon Sud-oest, el govern treballa en la reordenació urbanística entre l’inici de la Gran Via i Renfe Sud (2,5 milions d’euros)

Al riu Ripoll, un cop aprovada la Modificació del Pla d’Ordenació per facilitar la implantació de noves activitats, està previst fer una millora dels accessos (2025).

Al Polígon de Can Roqueta el mandat anterior es van invertir 2,5 milions d’euros per “modernitzar-lo” i es van fer renovacions de paviment en diversos carrers (19/20), amb una inversió d’1.742.924,37 €.

Tot i que no hi ha data, el consistori assegura que té previst construir una nova rotonda a Torre-romeu, a la carretera de Santa Perpètua, i una altra a la ronda d’Ebre “per facilitar l’accés i la mobilitat a la part industrial del riu i activitats econòmiques de tot l’àmbit”.