Saps on és… el quiosc modernista on no es venen diaris ni revistes?

L’Hospital Parc Taulí és un dels elements identitaris de Sabadell. Més enllà del seu valor com a equipament al servei de la ciutadania en l’àmbit de la salut, l’entorn de la instal·lació amaga alguns elements singulars que són menys coneguts per a una part dels sabadellencs. Molts es poden veure passejant per la zona al voltant de l’edifici, un univers ple de vida.

El parc ocupa una superfície de més de 2,3 hectàrees i es va inaugurar l’any 1992. L’espai verd està dissenyat com un parc clàssic i de caràcter romàntic, destinat a l’estada i al passeig, a la vegada que a la recuperació tenint en compte l’equipament que l’envolta. A l’espai central, es troba una plaça oberta presidida per un quiosc de disseny modernista, dissenyat per a la interpretació musical. Una duna en forma de gespa densament arbrada, formada per un banc i un talús empedrat, actua com a filtre sonor i visual del parc respecte a la Gran Via.

El quiosc és una planta quadrada amb basament de paredat, cobert per un teulat a quatre aigües amb teula plana; rematant la coberta hi ha una lluerna de forma piramidal. Aquesta està sustentada per pilars ancorats a la barana d’obra que tanca el quiosc. Té quatre accessos, un a cada cara, amb escales per salvar el desnivell produït pel basament.

Més enllà dels valors formals com a construcció modernista de referència, la base del quiosc, folrada en pedra i maó, és un dipòsit d’aigua que s’utilitza pel rec del parc, l’aigua es bombeja des de la Caseta de les Aigües. Un element amb dècades de pervivència, testimoni de generacions que han passat per l’emplaçament.