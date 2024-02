Sabadell haurà de tenir un pla per risc químic i radiològic

Sabadell haurà de tenir en un termini màxim d’un any un pla municipal actualitzat per emergències químiques i radiològiques. Un canvi en el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat) i el Pla Especial per a Emergències Radiològiques de Catalunya (Radcat) obliga ara la ciutat a definir aquests protocols en cas d’accident. La modificació té a veure amb la proximitat d’empreses del sector que es consideren de risc.

Representants de la Direcció General de Protecció Civil van informar dimarts en una sessió telemàtica dels canvis en aquest camp i els criteris que caldrà tenir en compte a partir d’ara. Fonts municipals asseguren que els documents s’incorporaran al DUPROCIM -el Pla d’Actuació Municipal-, una modificació que ja estava prevista i al voltant de la qual s’està treballant, segons asseguren des del consistori.

Cap empresa sabadellenca amb risc químic

Si analitzem el mapa, a l’entorn de Sabadell hi ha identificats diferents fàbriques amb risc químic, però cap d’elles a dins del nucli sabadellenc. Castellar, Terrassa, Barberà, Santa Perpètua i Polinyà són la seu d’establiments que exigeixen el Plaseqcat per la manipulació de materials perillosos, substàncies tòxiques o inflamables com els àcids clorhídrics i fòrmic. Estan en plantes amb sistemes de seguretat que, en el dia a dia, no suposen cap perill per als veïns. Tot i que calen mesures i protocols per si es produís qualsevol incident.

A banda, a Sabadell hi ha cinc instal·lacions radioactives amb autorització (IRA), a més d’una altra instal·lació de vigilància radiològica (IVR). Amb els criteris actuals de Protecció Civil, els municipis dins del radi d’un quilòmetre a una instal·lació de vigilància tenen obligació de redactar un pla d’actuació municipal per risc radiològic. Situació que es dona a la nostra ciutat.

Un total de 25 municipis catalans nous amb obligacions

Aquesta nova conjuntura afectarà també altres localitats catalanes. En els pròxims mesos, doncs, un total de 25 municipis catalans hauran de redactar els seus plans municipals per emergències radiològiques o químiques.

En el cas del Radcat, a Catalunya hi ha un total de 238 instal·lacions de risc radiològic que fan que 65 municipis estiguin obligats a elaborar pla d’emergències municipals per risc radiològic i 35 recomanats. Un dels indrets que entren a la primera llista és Castellar.

Pel que fa al risc químic, a Catalunya hi ha 127 establiments que es troben dins l’abast del Plaseqcat. En total, hi ha 88 municipis que estan obligats a elaborar pla d’emergències municipals per risc químic a tot el país, i 41 tenen la recomanació d’elaborar-lo.