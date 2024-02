L’OAR Gràcia, liderat per Bernat Correro, sotmet el Palautordera (36-26)

No ha estat tan fàcil com indica com pot semblar el 36-26 final. L’OAR Gràcia ha hagut de treballar de valent per decantar el partit del seu cantó davant un combatiu H. Palautordera, que només ha llençat la tovallola en la recta final, quan el tsunami ofensiu local ha estat devastador.

L’equilibri ha sigut la tònica a la primera meitat. Fins i tot, els visitants s’han avançat d’entrada (2-4, 4-6) aprofitant el desencert gracienc en els primers llançaments. Ha reaccionat l’OAR a partir del 9-8 i s’ha arribat al descans amb un ajustat 17-15. Tot estava per fer.

Bernat Correro s’ha convertit en la peça clau (11 gols en total) de l’engranatge atacant verd-i-blanc a la represa. L’equip de Pere Ayats ha fet miques la defensa visitant i un parcial de 7-1 ha decidit (30-21). El Palautordera ja no ha tingut capacitat de reacció. La victòria estava al sac. Potser la diferència final (10 gols) no reflecteix la tònica general del duel, però la pólvora gracienca ha sigut clau.

L’OAR manté el pols amb el Sant Cugat, que també ha guanyat amb comoditat a La Salle Montcada (40-23), per la segona plaça que dona accés a les fases d’ascens. Continuen separats per dos punts, a favor dels vallesans. D’altra banda, el partit de la Divisió d’Honor Plata femenina entre el Levante Marni i OAR Gràcia ha estat suspès per respecte a les víctimes del terrible incendi de València.

