Sabadell treu a l’escenari tot el potencial cultural

L’espera ha valgut la pena –la pluja n’ha endarrerit 45 minuts l’inici de l’espectacle– per veure en directe una bona mostra del potencial cultural que té Sabadell. Més de 1.700 persones no s’han volgut perdre un seguit d’actuacions protagonitzades per més de 200 artistes de la ciutat, amb les diverses disciplines sobre l’escenari de la plaça de l’Argub.

L’òpera, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, el flamenc, amb Juan Manuel Cañizares, i les artistes Rosa Renom i Mariona Ribas, han estat els primers en deixar el seu segell en una vetlladaa mb grans actuacions. Marta Tricuera i Roc Casagran, on l’abraçada ha estat al centre del poema, ha estat el preludi de l’actuació de circ, per després donar pas a l’artista Mireia Vilapuig.

En el tram final, la cultura de carrer, protagonitzada amb el FlashyIceCream i els 31FAM ha donat pas als Brodas Bros, amb un xou molt vistós, i als presentants del teatre musical sabadellenc. Finalment, l’OSV i les diverses corals i orfeons han posat la cirereta amb l’himne de l’alegria, després d’una hora i mitja d’actuació.