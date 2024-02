Sergio de Celis, gran triomfador del darrer dia de l’Open Sabadell

El Campionat d’Espanya d’hivern absolut i júnior celebrat a les instal·lacions del CN Sabadell ha finalitzat amb un gran èxit. L’Open Sabadell ha vist passar per la piscina de 50m de Can Llong grans referents de la natació estatal en una competició que ha deixat cinc rècords d’Espanya i més d’una trentena de marques mínimes per a l’Europeu júnior de Vilna.

Ja des del primer dia, l’Open ens va deixar grans marques. Carlos Garach (CN Churriana) va fer el rècord estatal als 400 lliure i el del CE Mediterrani al 4×100 estils mixte. També el CN Sant Andreu es va endur un rècord per equips al 4×100 lliure femení. César Castro (CN Terrassa) va batre la seva pròpia marca als 200 lliure i, de la mateixa manera, Sergio de Celis ens va deixar el plat fort per l’últim dia de competició. El nedador del CN Sabadell va rebaixar el 48.39 que va aconseguir a Doha fa poques setmanes amb un gran 48.34 als 100 lliure.

Durant aquests dies, a l’Open han obtingut grans resultats alguns dels nedadors i nedadores de major envergadura en el panorama nacional. Des dels del CNS, Marina Garcia o Ferran Julià, fins a la incombustible Jessica Vall, la seva companya Emma Carrasco o la medallista olímpica Mireia Belmonte. Es poden consultar els resultats complets de cada prova del Campionat d’Espanya d’hivern de Can Llong al web de la RFEN.

FOTOS: LLUÍS FRANCO