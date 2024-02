Subvencions per pagar el lloguer a joves i gent gran

El Govern català ha obert la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer adreçada a menors de 35 anys i a majors de 65, amb una partida inicial de 48 milions d’euros a tot el territori català. Un dels factors que es tenen en compte a l’hora d’accedir a l’ajut és la situació geogràfica de l’habitatge, que fixa el topall màxim del lloguer que pot ser subvencionable.

Així, els municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona -on s’integren la majoria de localitats vallesanes- fixa la subvenció que va dels 900 euros mensuals per habitatge (950 per a la convocatòria de joves) i 450 per habitació. A la resta de la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Girona el topall es fixa és de 650 euros (350 per habitació); i de 600 euros per habitatge i 300 euros per habitació a les demarcacions de Tarragona i Lleida i a les Terres de l’Ebre.

El Vallès, amb els preus més alts

De fet, el Vallès Occidental és una de les comarques amb el preu lloguer mitjà més alt, superant els 820 euros a gener del 2024, només superat pel Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelonès. En aquest sentit, per exemple, Sant Cugat del Vallès és el segon municipi català amb els preus més alt, fregant els 1.500 euros de mitjana. Matadepera també es troba a la part alta del rànquing, amb més de 1.000 euros de mitjana.

Així, els ajuts estan destinats a persones que no es troben en risc imminent d’exclusió però que necessiten suport per poder seguir residint a l’habitatge on viuen. L’objectiu de la mesura és prevenir el risc d’exclusió residencial de les famílies amb menys recursos, ja que les subvencions s’ajusten a l’esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos.

Dates i terminis

La partida inicial de les ajudes del 2023 va ser la mateixa. Un cop tancada la convocatòria i valorades totes les sol·licituds, es van atorgar subvencions per un import global de 55 milions d’euros i se’n van poder beneficiar 25.238 famílies (14.551 joves i 10.687 majors de 65 anys).

Els joves fins a 35 anys poden presentar la sol·licitud de l’11 de març al 12 d’abril. Els majors de 65 anys ja poden demanar l’ajut a partir d’aquest dimarts i fins al 27 de març. I els joves menors de 35 anys, des de l’11 de març al 12 d’abril.