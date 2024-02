Sabies que… el bàsquet del CE Escola Pia va passar de jugar al pati del col·legi al nou pavelló?

La imatge exterior de l’edifici del carrer de Garcilaso no sembla la d’una instal·lació esportiva. El nou pavelló de l’Escola Pia va haver de lluitar contra les limitacions de l’espai.

El món del bàsquet a la nostra ciutat ha viscut diferents èpoques, algunes inoblidables, com l’emblemàtic Orillo Verde. L’Escola Pia sempre ha estat un club molt esportiu i el bàsquet va convertir-se en una de les seccions més importants. De fet, l’antiga pista del pati del col·legi escolapi, d’unes grans dimensions, va ser testimoni de molts partits de l’històric C.E. Escola Pia-Yerse que capitanejava Jordi Roma, un home entregat a aquest esport en cos i ànima.

L’escenari no era el més adient per progressar. Joan Brunet i Pujol seria la persona clau per iniciar el projecte del nou pavelló. El Pare Josep Maria Canet i Joan Alsina, de Construccions Arguto, van signar el contacte segons explica l’historiador del bàsquet sabadellenc Joaquim Domènech.

L’inici de les obres, complicades per les limitacions d’espai, van començar un 20 d’agost de l’any 1988 i la inauguració, amb la presència del secretari d’Esports de la Generalitat, Josep Maria Vilaseca, seria un 11 de setembre de 1989. Un gran canvi que va permetre passar de competir a Primera Catalana a fer-ho a Segona Nacional. Del pati del col·legi a un nou pavelló.

