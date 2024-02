T’has plantejat si els costos energètics són massa elevats?

Puc estalviar un 5%, un 10% o fins i tot un 20%, amb les factures de subministrament energètic? La Cambra de Comerç de Sabadell, juntament amb la Cambra de Comerç de Terrassa, t’assessorarà, oferint un tracte personalitzat, per si part de la despesa d’energia elèctrica es pot estalviar. “Hi ha comercialitzadores que et faran un estudi previ, però després, en el contracte i en la primera factura, no hi apareixerà aquest estalvi. Aquí, a la Cambra, si tens dubtes, neguits, no tens un telèfon que comença amb un 902. Hi ha dos interlocutors: la Cambra i la comercialitzadora, amb qui tenim un conveni des del 2017”, explica Fèlix Arbelo, cap de consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell i expert en Medi Ambient.

Des de la Cambra, han detectat que hi ha empreses amb contractes de llum i gas a preu fix però amb una permanència superior a un any. Aquesta pràctica per part d’algunes comercialitzadores energètiques no acostuma a ser favorable a les empreses i, sovint, inclou clàusules de revisió de preus en funció de l’evolució del mercat. L’objectiu d’aquests contractes a dos o més anys vista és la retenció de la cartera de clients sense que això signifiqui necessàriament un estalvi per a les empreses a llarg termini. No existeix una garantia plena.

D’on venim?

Des de l’any 2009, les empreses amb una potència elèctrica contractada superior a 10 kW o consum anual de gas igual o superior a 50.000 kWh, han de contractar el seu subministrament energètic al mercat lliure.

Davant d’aquest escenari, ara fa deu anys, la Cambra de Comerç de Sabadell va ser una de les primeres cambres estatals en realitzar la primera licitació energètica per internet, a través d’un marketplace, on les comercialitzadores interessades participaven en una subhasta, amb l’objectiu d’oferir les millors tarifes pel conjunt de les empreses del territori –en aquesta primera edició es van assolir estalvis del 20% de mitjana per sota del preu de mercat per a un centenar d’empreses i es van gestionar contractes elèctrics per valor d’un milió i mig d’euros–: “Contínuament, el nostre model ha anat evolucionant, fins a fer quatre licitacions, una per any, fins al 2017. Vam aprofitar el nostre poder, com a Cambra, per anar al mercat lliure, oferint un volum determinat de contractes per atraure les comercialitzadores, i així oferir una oferta molt competitiva per a les empreses”, assegura Arbelo, qui en la mateixa línia recorda que “un gran percentatge de les empreses han renovat, any a any, la confiança amb la Cambra de Comerç”.

Què haig de fer?

Si ets un empresari de la demarcació de les cambres de Sabadell i Terrassa, i vols saber si amb el conveni de la comercialitzadora de les entitats et poden fer un preu més ajustat, només hauràs de facilitar la darrera factura. La resta, a càrrec de les cambres: “Fem un càlcul, amb el que t’estan oferint i el que podem oferir. Si no hi ha estalvi, ni cap cosa estranya a la factura, ens emplacem l’any vinent per mirar si les condicions han canviat”, explica el cap de consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Des de la primera licitació, l’entitat presidida per Ramon Alberich ha gestionat més de 2.000 contractes. Anualment, més d’un centenar d’empreses s’han posat a les mans de la Cambra per a la contractació energètica de la seva activitat econòmica, un volum que equival a tota l’energia que consumeix el Baricentro en un any natural.

En aquesta línia Fèlix Arbelo fa una crida als empresaris del territori a dedicar cinc minuts a mirar les factures, perquè, tal com reconeix “sap molt greu quan tenim una empresa que pot estalviar un 5%, un 10% o un 15%, que per a empreses petites són estalvis significatius, avui dia encara hi hagi aquesta desconfiança o desinformació”, lamenta.

Per a més informació

Av. de Francesc Macià, 35

08206 Sabadell

[email protected]

Tel.: (+34) 937 451 255

WhatsApp (+34) 937 451 212