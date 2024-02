Conveni entre la Cambra i EADA per a la digitalització de les pimes

La Cambra de Comerç de Sabadell i la Fundació Universitària EADA han formalitzat un acord per impulsar la digitalització de les empreses d’entre 10 i 249 treballadors. Amb la signatura del conveni han acordat col·laborar en la programació del Postgrau Generació Digital Pimes, adreçat a directius i a responsables d’àrea de les PIMES de 10 a 249 treballadors perquè facin un salt endavant en la transformació digital de la seva empresa.

Gràcies al suport dels fons Next Generation, el Programa de Postgrau ofereix una formació i mentoria 100% gratuïta a persones directives i responsables d’àrea de pimes perquè puguin adquirir els coneixements i habilitats per impulsar la transformació digital de la seva empresa. El Postgrau Programa Generació Digital Pimes començarà el 29 d’abril i s’impartirà de manera híbrida combinant sessions virtuals i classes a la seu de la Cambra de Comerç de Sabadell, impartides per professorat d’EADA.

La signatura del conveni l’han encapçalat el director general de la Fundació Privada Universitària EADA, Jordi Díaz, i el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich. El programa està coordinat per l’Escola d’Organització Industrial (EOI) i EADA durà a terme la formació en els coneixements i habilitats essencials per impulsar la gestió de la transformació digital, com a beneficiària de la subvenció del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, amb fons Next Generation de la UE. La Cambra de Sabadell, per la seva banda, aportarà la seva àmplia experiència en el foment de la digitalització empresarial.

Jordi Díaz ha destacat que “des d’un primer moment teníem molt clar que volíem dur a terme aquest postgrau amb els millors partners en l’àmbit local, per tal d’arribar a tot el territori català i, a més, trobar aliats com les cambres amb qui poder seguir treballant en un futur”. Per la seva banda, el president de la Cambra, Ramon Alberich, ha assenyalat que “en termes de digitalització empresarial i transformació tecnològica encara ens queda molt camí per recórrer” i ha recordat que a més de l’oferta formativa la Cambra de Sabadell, com a Oficina Acelera Pyme, treballa intensament en l’impuls de la transformació digital mitjançant l’adopció d’una cultura, ús i aprofitament permanent de les TIC en les estratègies empresarials.