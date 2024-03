Modela la teva silueta amb els últims avanços tecnològics

La Dra. G. Figueira, especialista en remodelació corporal i medicina estètica avançada de Policlínic Sabadell Rambla, ens explica la lipoescultura Microaire® PAL High Definition, l’última tecnologia mèdica al servei de l’estètica contra el greix no desitjat.

Entrevistem la Dra. G. Figueira perquè ens expliqui com funciona i que beneficis té la revolucionària tècnica Microaire® de liposucció sense ingrés ni hospitalització versus la liposucció tradicional.

En què consisteix aquesta tecnologia? Microaire® és una liposucció per vibracions controlades. Aquesta tecnologia d’última generació és potent i precisa permetent extreure volums de greix no desitjat, tant grans com petits, mentre esculpim el cos sense necessitat de cirurgia. Mitjançant una cànula que introduïm amb una incisió mil·limètrica, que no requereix punts de sutura, podem eliminar l’excés de teixit gras amb precisió, actuant directament sobre l’adipòcit de greix i eliminant-lo amb facilitat. A més, aconseguim una millor retracció de la pell (efecte lífting) que amb la liposucció tradicional el que potencia els resultats.

Quines zones poden tractar-se? En la mateixa sessió és possible extreure greix de diferents àrees corporals. Es pot realitzar el tractament en abdomen, flancs, dors, entrecuixes, cara externa de cuixes, glutis, genolls, braços, turmells i papada.

Qui és candidat/a a aquesta tècnica? Són candidats/as a aquest tractament homes i dones que tenen un pes estable i presenten àrees de greix resistents a la dieta i l’exercici. Aquesta tècnica de remodelació corporal té una durada aproximada d’una hora, encara que el temps varia en funció de les àrees a tractar. El preu també varia en funció del nombre de zones a tractar, la quantitat de greix a extreure i la complexitat de cada cas.

És possible recuperar el greix extret després de la lipoescultura d’alta definició MICROAIRE®? El que aconseguim amb la lipoescultura d’alta definició MICROAIRE® és eliminar els adipòcits, que són les cèl·lules que acumulen el greix corporal. Una vegada eliminades, aquestes cèl·lules no poden tornar a reproduir-se. Els resultats que s’aconsegueixen són definitius en eliminar definitivament l’adipòcit de greix. Cal una visita diagnòstica per a valorar al pacient i les possibles alternatives. Aquesta visita informativa és gratuïta en els centres mèdics de Grup Policlínic amb la Dra. G. Figueira i pot sol·licitar-se per telèfon (93 515 3 9 99), WhatsApp (699 619 049) o en la seva pàgina web.

