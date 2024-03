Assalten de matinada l’Escola Arraona

L’Escola Arraona de Sabadell ha patit un intent de robatori en les últimes hores. Els fets van tenir lloc la passada matinada de diumenge a dilluns i els treballadors de l’equipament han advertit aquest matí les conseqüències de l’entrada, que s’hauria produït per la finestra d’una de les aules.

Segons fonts municipals, algun individu hauria entrat, però tot apunta que no es van poder emportar res. Les mateixes veus precisen que la direcció de l’escola han estat fent comprovacions durant la jornada per confirmar que no s’han pogut endur cap objecte del lloc, ubicat al carrer de l’Argentina, al barri d’Els Merinals.

L’espai ha quedat precintat, limitant l’activitat habitual de l’escola en aquest punt concret, a l’espera que s’esclarissin els fets després que s’hagi obert una investigació. La Policia Municipal de Sabadell s’ha fet càrrec del succés, que hauria tingut lloc voltant de les 4 de la matinada, segons fonts policials.