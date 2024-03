Detenen dos homes per cometre diversos robatoris en domicilis del Vallès

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 28 de febrer dos homes que havien robat en domicilis de tot Catalunya. Se’ls relaciona amb robatoris en domicilis de municipis vallesans com Sant Cugat i Ripollet, a més de Tortosa, Tona, Súria, Sant Esteve Sesrovires i Cervera.

La investigació es va iniciar quan a finals d’octubre de 2023, una patrulla va aturar un vehicle de lloguer a Barcelona en què anaven dues persones. Els agents van escorcollar el vehicle i van localitzar una gran quantitat de joies amagades en diversos compartiments. També van trobar estris i eines que van fer sospitar a la patrulla que les dues persones podrien dedicar-se a cometre robatoris amb força a domicilis.

Utilitzaven documents d’identitat falsos per llogar vehicles amb els quals es desplaçaven per robar amb força a diversos domicilis de tot Catalunya. Detenim dos homes a Barcelona i els investiguem per al menys 5 robatoris https://t.co/tsfw6OfJ11 pic.twitter.com/LolKWyoPPu — Mossos (@mossos) March 4, 2024

Fruit d’aquesta primera actuació, la policia catalana va començar a investigar quina podia ser la procedència de les joies que duien i les van poder relacionar amb diverses denúncies de robatoris amb força a domicilis de poblacions de tot el territori català.

Els investigadors es van posar en contacte amb cada víctima dels robatoris, que van reconèixer les joies trobades.

Com actuaven?

El ‘modus operandi’ que feien servir els dos autors era sempre el mateix. En un primer moment, feien recerca de possibles pisos o cases per robar. Un cop ja tenien l’objectiu localitzat utilitzaven un document d’identitat fals per llogar un cotxe. Quan ja eren al lloc, un d’ells es quedava fora vigilant mentre l’altre saltava la tanca perimetral o escalava fins al balcó del pis per forçar portes o finestres.

El 28 de febrer, els Mossos van detenir els dos homes, de 26 i 28 anys, com a presumptes autors de cinc delictes de robatori amb força a domicilis. Van escorcollar un domicili del districte de Sant Andreu de Barcelona i van intervenir documentació falsificada, joies, mòbils i aparells electrònics, així com eines per cometre robatoris amb força. En total s’hi han recollit cinc denúncies, però els agents sospiten que podrien haver-ne comès dos més.

Els dos detinguts acumulen una quinzena d’antecedents per robatoris amb força, furts i falsedat documental. Un d’ells també s’ha comprovat que té una ordre de detenció internacional i també tenen antecedents a altres països d’Europa, concretament França i Suïssa. Van passar a disposició judicial el dia 29 de febrer.