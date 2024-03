Es jubila l’Antonot, el mític Drac de Sabadell de 80 quilos

Les Forques de Can Deu donaran un merescut descans a l’Antonot, el mític Drac de Sabadell creat l’any 1985. En substitució, aquest dissabte presentaran una rèplica millorada i més lleugera que han encarregat al Taller Sarandaca de Granollers, que dirigeix l’expert Ramon Aumedes i el seu fill Pol. Però serà una jubilació parcial, ja que l’Antonot, que pesa 80 quilos, ha passat un procés de rehabilitació i s’exhibirà en diades especials.

La figura original de l’Antonot, Drac de Sabadell, va ser construida per un grup de joves al barri de Can Deu 39 anys enrere. La colla que el portava es va dissoldre l’any 1995 i la bèstia va quedar guardada en un magatzem de l’Associació de Veïns del barri. Un cop de sort la va rescatar de l’oblit. Concretament el 2002, quan un grup de teatre amateur buscava material per una escenografia en aquell magatzem i, d’entre molts trastos, van trobar una ala. Moguts per la curiositat, van acabar descobrint totes les parts del drac.

I casualitats del destí, les dues persones que el van trobar formaven part d’una colla de diables, en aquell moment anomenada Diables de Can Rull: Forques i Soroll. Van descobrir que es tractava del mític Antonot, el Drac de Sabadell, que havia quedat abandonat. Van adoptar-lo els joves d’aquella colla de diables, que passaria a dir-se Forques de Can Deu, en honor a l’origen del drac.

“Des de llavors ha sigut un més de la colla, ha voltat per tot arreu amb les Forques. A Euskadi, a França i a diversos llocs de l’estat espanyol també. Quan va fer 25 anys, el 2010, va tenir 2 fills, el Foc i la Forca van ser l’inici de la seccció infantil de la colla”, explica la Berta, de les Forques.

La figura original pesa al voltant d’uns 80 quilos, cosa que fa que no sigui fàcil de fer ballar. Ja fa alguns anys que es valorava fer-ne una rèplica per diversos motius. El primer és que la pólvora, per molt que la bèstia estigui pensada per cremar, deteriora la figura i ja es feia difícil anar-la reparant cada cop més. A part, el seu pes es carrega per una sola persona, fet que també limita en molts sentits. “Fins ara només la poden aixecar homes, i amb el treball de perspectiva de gènere que està fent la colla, era una cosa que ens neguitejava”, afirmen.

En els darrers tres mesos, els dracs de les Forques han passat per les mans de Ramon Aumedes, que va ser el constructor del Foc i la Forca. Per finançar-ho, “ja que ha costat un dineral”, la colla ha posat en marxa una campanya a través de Verkami.

La gran festa de presentació

La plaça de Sant Roc acollirà aquest dissabte, a partir de les 20h, una gran festa de presentació de la rèplica de l’Antonot.