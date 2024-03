Inversió per transformar la mobilitat vallesana. El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a finançar amb 250 milions d’euros les obres de millora de la connectivitat de les autopistes AP-2 i AP-7. Segons van pactar el govern espanyol i la Generalitat, els treballs se centraran en la millora dels enllaços existents i les seves connexions per augmentar la capacitat, i en la construcció de nous enllaços per millorar l’accessibilitat i els vincles amb la resta de la xarxa viària. L’aprovació d’aquest finançament és un pas més en la tramitació administrativa i econòmica del conveni pactat amb la Generalitat a principis de febrer, que permetrà que sigui el propi govern català qui executi les obres.

Així, les obres inclouen l’enllaç B-30-C-58-N-150 i la millora de la B-30 a l’altura de Cerdanyola del Vallès després que fa poques setmanes s’adjudiqués un contracte de serveis per 811.383 euros per a la redacció del projecte de seguretat viària en l’àrea d’influència del tram situat a la carretera vallesana en aquest tram.

Aquestes actuacions estaven incloses en les peticions que les cambres de comerç de Sabadell –i la de Terrassa–, el Ciesc i la delegació de Pimec al Vallès Occidental van entregar conjuntament al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, en l’acte de posada en servei del Quart Cinturó. En el document, posaven la lupa especialment en l’AP-7, una autopista “col·lapsada diàriament” i “poc eficient”.

Altres punts d’actuació

A banda, inclou treballs en els enllaços de Girona Nord, de Girona sud, la C-35 a Maçanet de la Selva, la C-60 a la Roca del Vallès, la plataforma entre Montornès i Mollet del Vallès, els accessos a Montmeló-Parets del Vallès i l’enllaç de Vilafranca del Penedès centre.

A més, també es preveu la construcció de nous enllaços que milloraran la connexió de la xarxa viària catalana: el de Sant Celoni/ l’Obaga, el de Banyeres del Penedès, un a la C-51 al Vendrell, un Castelldans, un a la T-315 a Bellissens, un a Masdenverge i un altre entre la connexió B-40 i la C-55 a Abrera i Olesa de Montserrat. L’executiu català redactarà els estudis i projectes d’aquestes actuacions i executarà les obres.