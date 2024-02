La inauguració de l’autovia B-40 no és un punt final, més aviat és un punt i a part per a la patronals empresarials de Sabadell. Les entitats han recuperat un seguit de demandes històriques a la ciutat i al Vallès. Tot d’obres considerades clau per a la competitivitat i que han anat agafant pols en el calaix de les infraestructures: des de millores a l’AP-7 i la B-30, passant per la connexió al Port de Barcelona per tren, fins a reclams més coneguts, com la ronda Nord de Sabadell i Terrassa.

Les cambres de comerç de Sabadell –i la de Terrassa–, el Ciesc i la federació de Pimec al Vallès Occidental van entregar una carta conjunta al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, en l’acte de posada en servei del Quart Cinturó entre el Baix Llobregat i el Vallès divendres passat. L’objectiu és reunir-se amb ell per parlar de les obres públiques pendents per part del Govern d’Espanya i explorar nous models de “mobilitat sostenible”.

“Són temes de gran transcendència per al desenvolupament del nostre territori”, exposen en la missiva, a què ha tingut accés el Diari. “Ha de ser un gran espai de diàleg sobre infraestructures. Les infraestructures es tradueix en desenvolupament del territori, competitivitat empresarial i oportunitats per a la ciutadania”, exposa Alícia Bosch, presidenta del Ciesc.

Una AP-7 ‘millor’

La carta incorporada una sèrie de demandes centrades en l’AP-7, una autopista “col·lapsada diàriament” per la seva intensitat mitjana de vehicles, especialment des de la caiguda dels peatges. Per això, demanen perllongar els laterals entre Bellaterra i Barberà del Vallès, millorar l’enllaç de Santiga (Santa Perpètua de Mogoda), i refer tot el nus entre la C-58, l’AP-7 i la B-30, una actuació que just van pactar Estat i Generalitat la setmana passada.

El govern català rebrà 250 milions d’euros per aquesta i altres obres de millora a l’AP-7 i AP-2. “L’obra passa a ser una de les prioritats ara que s’ha obert la B-40”, subratlla el president de la Cambra, Ramon Alberich.

“L’AP-7 és una via poc eficient”, afirmen els empresaris, que també destaquen l’impacte negatiu del trànsit en les empreses i en el medi ambient de la comarca. El mateix ministre Puente reconeixia la realitat de l’AP-7 en la inauguració de la B-40, que –a tall d’exemple– absorbirà 43.000 vehicles diaris, la majoria procedents de l’autopista, segons els càlculs del Ministeri. “Les males infraestructures deterioren la qualitat de l’aire que respirem”, constata el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol.

La ronda sempre apareix

Les entitats econòmiques tampoc s’obliden de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa que hauria de connectar les dues capitals de la comarca i Castellar del Vallès, “un municipi on podrien arribar moltes més inversions si hi hagués bones infraestructures”, segons Alberich.

Sense trens de mercaderies

Així mateix, les patronals reclamen que s’executi la connexió ferroviària per habilitar la circulació de trens de mercaderies entre el Port de Barcelona i la terminal intermodal i logística de la Llagosta, que donaria servei als dos Vallesos i a tot el corredor de l’AP-7, una demanda que va en paral·lel al corredor mediterrani entre Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia.

“Si no executem i s’endarrereixen aquest tipus d’obres, perdem competitivitat”, constata Pujol. “Les mercaderies necessiten canals potents i eficients”, afegeix el president de la Cambra. Ara, tots esperen rebre una data per a la reunió amb el ministre Puente, que se li acumula la feina al Vallès “més enllà de la B-40”, deixa clar Bosch.