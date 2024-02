VÍDEO | Des de dins: recorrem el nou tram de la B-40, fins a Sabadell

El nou tram de la B-40 ja és una realitat. L’obra pendent del Quart Cinturó ha quedat oficialment inaugurada divendres. Són, en total, poc més de 6 quilòmetres d’autovia que han entrat en servei després de més de 17 anys de treballs amb retards i entrebancs constants. La carretera era un reclam dels ajuntaments i del teixit empresarial vallesà des de fa dècades, que veuen la infraestructura com un motor de creixement a la comarca.

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, precisa que, per exemple, per anar de Sabadell al Bruc es retallarà en 13 quilòmetres i en 10 minuts el trajecte. Nosaltres hem agafat el cotxe des d’Abrera, on ha tingut lloc l’estrena oficial, fins a Sabadell. Ens posem al volant per veure com és el tram que ja connecta Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, i Viladecavalls, al Vallès Occidental.