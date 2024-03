La Cambra alerta del perill de les mesures de contenció per sequera: “Pot provocar el tancament d’alguna empresa”

En el marc de la primera reunió de la Comissió de Transició Ecològica d’aquesta legislatura, celebrada aquest passat dimecres a la Cambra de Comerç, l’entitat presidida per Ramon Alberich ha fet públic el redactat d’un manifest on reivindica accelerar les inversions en infraestructures per la gestió de la manca d’aigua i flexibilitzar les mesures de contenció en el teixit econòmic.

“Fa més de deu anys que no s’han fet inversions en aquesta matèria a Catalunya. Al final, entenem l’emergència amb la qual ens trobem, però no es pot generalitzar. Ells no han fet els deures i ara tots els hem de fer de cop”, ha assegurat la presidenta de la Comissió de Transició Ecològica, Eulàlia Planes.

Davant d’aquesta situació –25% de reducció d’aigua a la indústria–, la Cambra insta a l’Administració a facilitar la implantació de mesures de competència municipal i minimitzar l’impacte en la indústria. “Aquesta mesura, en segons quina empresa, pot provocar que es vegi obligada a tancar o que gent hagi d’anar al carrer. Tenim un problema bastant greu”, ha afegit Planes.

“Cal prendre’n consciència”

Alhora, la Cambra considera que les solucions que planteja l’Administració –dessalinització i aigua regenerada– són insuficients, i davant d’aquest escenari, es proposa per solucions d’efectes immediats, com seria portar aigua en vaixells, avui dia, encara en standby, o la connexió del sistema Ter-Llobregat al sistema del Consorci d’Aigua de Tarragona. “No hem d’oblidar que el clima de la conca mediterrània és el que és, i amb el canvi climàtic, encara serà més sever. Avui, a qui li sobra aigua, potser demà ni falta. Això és una cosa de tots, i cal prendre’n consciència”, ha recordat Alberich. Finalment, la Cambra reclama el seu rol com a interlocutor amb l’administració per la gestió de la sequera.