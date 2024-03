El Govern català i el PSC van tancar la setmana passada un acord per als pressupostos de la Generalitat del 2024, obrint un escenari de negociacions amb la resta de partits per a l’aprovació definitiva de la proposta al Parlament. El document presentat per republicans i socialistes inclou diverses partides en infraestructures i equipaments que tindran impacte en l’àmbit local. Segons destaca ERC, els comptes que se sotmetran a votació contemplen una inversió total a Sabadell de 17 milions i mig d’euros en diferents punts. Una quantia que tant des d’ERC com del PSC a Sabadell es llegeix amb satisfacció.

“Deixem enrere les retallades i fem un increment molt potent en salut, educació, drets socials i habitatge. Són unes polítiques de progrés que donen resposta a les necessitats de la gent”, celebra el regidor republicà Gabriel Fernández, que insisteix que són diners “que impacten directament a la ciutat“. En aquest sentit, demana “amplitud de mires” per a l’aprovació d’uns comptes que han de permetre “que els recursos estiguin a disposició de la gent”. En la mateixa línia, el primer secretari del PSC Sabadell i diputat al Parlament, Pol Gibert, remarca que “és un bon acord per Sabadell” perquè “tindrà derivades importants per a la ciutat i per a la comarca”, posant com a exemple la Llei de Barris, la licitació de l’Hospital Ernest Lluch, l’estudi per al Túnel ferroviari d’Horta i l’acord per executar la ronda Nord. “No volem privar a la ciutadania de Sabadell i la comarca dels recursos necessaris per millorar aspectes tan fonamentals”, sosté.

Salut, educació i habitatge, els grans eixos

El desemborsament més important arribaria en matèria sanitària. Així, es destinarien més de sis milions d’euros en obres, mobiliari, equipaments informàtics i el desplegament de programes per a la salut mental a l’Hospital Parc Taulí; a més, es preveu també una part d’aquest import als centres de serveis de gent gran, també en la millora dels equipaments.

El segon gran focus d’acció és en l’àmbit educatiu, que preveu un pressupost de gairebé cinc milions d’euros a la ciutat. Bàsicament, el document inclou obres, millores i ampliació en diverses escoles com la Juan Ramón Jiménez, La Floresta, Ribatallada, La Roureda, Samuntada i Agnès Armengol; i els instituts La Serra, Ca n’Oriac i Ribot i Serra.

Finalment, el tercer sector amb una partida més elevada haurà de ser l’habitatge, amb tres milions enfocats principalment a dues operacions. D’una banda, la construcció de 34 habitatges nous a Can Llong. I, de l’altra, obres d’urbanització a Arraona-Merinals.

En què més es destinaran els diners?

Més enllà d’aquests tres grans paraigües, l’acord també contempla atendre reivindicacions sabadellenques acumulades històricament al calaix, com l’ampliació dels jutjats, un projecte de nou edifici de Bombers i equipament tecnològic (químic, genètic, forense) i d’anàlisi biològica en agressions sexuals; millores en la mobilitat amb un corredor de bus ràpid Sabadell-Terrassa o l’execució del tram via ciclista N-150 -adjudicat per segona vegada a finals del 2023-; i altres accions concretes com la instal·lació de noves plaques fotovoltaiques i mesures en recerca i innovació en diferents àmbits vinculats a la sostenibilitat.

Inversions al Vallès amb repercussió a Sabadell

En clau vallesana, destaquen dos grans projectes que prenen forma en el document segellat entre les dues formacions. D’una banda, el text rescata la construcció del túnel d’Horta, que havia quedat enterrat en el debat polític. En segon lloc, referma el compromís de tirar endavant l’Hospital Ernest Lluch a Cerdanyola del Vallès. Les dues inversions tindrien també impacte en la realitat sabadellenca, millorant la mobilitat de l’entorn comarcal i descongestionant l’hospital Taulí a la ciutat.

Un increment del 6,3% en global

De la mateixa manera que passa a Sabadell, en conjunt, els pressupostos plantejats per Esquerra i els socialistes posen la lupa en l’ensenyament i la salut. Els comptes pugen a 43.673 milions d’euros, un 6,3% més respecte als de l’any passat. Educació (+682) i Salut (+636) són els departaments que més augmenten en valors absoluts tot i que, en termes relatius, és el de Cultura el que més creix, un 19,5%.

Quan s’han d’aprovar?

El Parlament votarà dimecres 13 de març les esmenes a la totalitat als pressupostos del 2024. De moment, En Comú Podem ja han advertit que presentaran una esmena a la totalitat, mentre Junts continua estudiant el posicionament. Així, la postura de les formacions encalla la implementació de la proposta.

En cas que superin la votació de les esmenes a la totalitat continuarà la seva tramitació al Parlament, on necessiten almenys l’abstenció dels comuns per al vistiplau definitiu. Després, es calcula que els comptes es votaran de manera definitiva al ple previst per al 9, 10 i 11 d’abril. El diàleg entre les formacions, de moment, continua obert.